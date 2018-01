Průzkum: Exprimátor Svoboda přeskočil Krnáčovou

/RASTR, INFOGRAFIKA/ Adriana Krnáčová by podle průzkumu agentury SANEP byla vhodnou primátorkou jen pro čtyři procenta Pražanů. Bývalý primátor Bohuslav Svoboda se naopak těší důvěře více než 15 procent respondentů.

Česko v těchto dnech žije prezidentskými volbami. „V závětří“ se ale odehrává i příprava na souboj o vládce Prahy. Nový primátor, respektive primátorka hlavního města, vzejde z podzimních komunálních voleb. Agentura SANEP v této souvislosti provedla průzkum veřejného mínění o tom, koho by si lidé přáli ve vedení města.

Primátorčina stranická příslušnost

Možná až nečekaně špatně dopadla v průzkumu současná primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Jen okolo 15 procent respondentů odpovědělo kladně na otázku Jste spokojeni s činností primátorky? Téměř 80 procent odpovídajících pak u hodnocení primátorky uvedlo „ne“ nebo „spíše ne“.

Podle politologa Lukáše Jelínka, blízkého sociální demokracii, může být příčinou primátorčiny neoblíbenosti její stranická příslušnost. „V Praze se víc než jinde projevuje rozštěpení společnosti na příznivce a odpůrce Andreje Babiše, šéfa ANO. Jeho kauzy mohou v metropoli ubírat body i spolustraníkům, přestože s nimi nemají nic společného,“ řekl Pražskému deníku politolog Jelínek.

Řeším nepopulární témata, říká Krnáčová

Kritické hodnocení Adriany Krnáčové podle něj může souviset i s její sebeprezentací. „Nepůsobí jako silná v kramflecích při řešení zásadních problémů města a její komunikace s veřejností není příliš intenzivní,“ dodal Jelínek.

Sama Krnáčová má pro osobní neúspěch v průzkumu jiné vysvětlení. „Řeším i nepopulární témata, do kterých by se většina ostatních politiků nikdy nepustila. Dobrým příkladem je Uber, což je lidmi oblíbená služba, ale funguje tu nelegálně a já podle toho postupuji. Příliš se nevěnuji stříhání pásek, zato se snažím ostřihávat nevhodné a škodlivé obchodní vztahy,“ tvrdí Krnáčová.

Trest lidem nevadí

Podle účastníků prosincového průzkumu (přes 15 procent) má nejlepší předpoklady pro funkci primátora Bohuslav Svoboda (ODS), který byl v čele pražských koaličních vlád už v letech 2010-13. Svoboda přitom předloni odešel od soudu s podmíněným trestem 2,5 roku vězení za neoprávněné uzavření smluv kolem Opencard. Řada lidí tehdy upozorňovala, že exprimátor chyboval pod vlivem nevýhodných kontraktů z předchozí Bémovy éry.

Pravicově orientovaný politolog Bohumil Doležal považuje v tomto světle Svobodovo prvenství v průzkumu za pozitivní. „Může to být signál, že protikorupční hysterie v Praze, na rozdíl od celé země, zeslábla. Dosud stačilo jeden den někoho obvinit z korupce a druhý den byl ten člověk vyřízený, bez možnosti se obhájit. V tom ohledu se snad blýská na lepší časy,“ uvedl Doležal.

Důvodem Svobodovy relativní obliby může být i jeho profese lékaře, která má ve společnosti stále značnou prestiž. Téměř čtyřiasedmdesátiletý zastupitel a poslanec se nicméně do dalšího „boje o magistrát“ zřejmě nechystá.

Kdo povede po volbách Prahu? Favorité už se rýsujíŽádná z hlavních stran zatím oficiálně nevybrala svého kandidáta na primátora. Favorité se už ale rýsují. Koncem ledna by měla aktuálně nejsilnější opoziční strana v pražském zastupitelstvu TOP 09 potvrdit jako svého volebního lídra předsedu a europoslance Jiřího Pospíšila. „Zájem je na naší i jeho straně,“ sdělil Pražskému deníku šéf klubu a člen krajského výboru TOP 09 Václav Novotný. Zájem obhajovat pozici opakovaně potvrdila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Její neúspěch v aktuál-ním průzkumu na tom prý nic nemění. „Když jsem před třemi lety nastoupila do funkce, našla jsem úřad plný problémů nedokončený tunel Blanka, problematickou Opencard, skandální nájem za Škodův palác. Dnes jsme třetím nejvíce se rozvíjejícím regionem Evropy,“ upozornila Krnáčová. V kuloárech se spekuluje o nejisté podpoře primátorky ve vedení hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Pražská organizace ANO ale, zdá se, za Krnáčovou v tuto chvíli stojí, což nám potvrdil její nový šéf Jan Říčař.



ODS by podle dosavadních informací mohla nasadit do čela kandidátky dvaačtyřicetiletou místopředsedkyni strany Alexandru Udženiji. V průzkumu popularity pražských politiků dopadl slušně i zastupitel a čerstvý poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík, který ale primátorem být nechce. „Piráti mají ambici získat post primátora a v tuto chvíli už máme určitý výběr kandidátů. Jmenovat zatím nemohu. Nemusí to být nutně pirátští politici, podstatný je soulad s naším programem,“ sdělil Ferjenčík.



Mezi favority by mohl patřit i starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který nebude kandidovat za domovskou KDU-ČSL, ale za novou iniciativu Praha sobě. Ta ale musí nejdřív sehnat podpisy sedmi procent Pražanů, aby se mohla voleb zúčastnit. „Magistrát je od lidí daleko. Uskupení, které získá sto tisíc podpisů, bude mnohem blíž Pražanům, protože bude muset všechny signatáře oslovit,“ řekl Čižinský.