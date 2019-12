My jsme připraveni, nic nebrání směnám pozemků mezi Prahou a městem, jen aby ji premiér Babiš odblokoval. To tvrdil v rozhovoru s Deníkem přimátor Zdeněk Hřib (Piráti) před čtvrteční nečekanou schůzkou na dané téma. Ta skutečně skončila příslibem odšpuntování majetkových přesunů.

Andrej Babiš. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

„Opakovaně jsem pana primátora informoval, že stát je připraven financovat dostavbu vnějšího okruhu i vnitřního okruhu. Pokud by Praha poskytla pozemky v Letňanech, jsem ochoten jednat i o výstavbě nové nemocnice. Stát rozhodně není ten, který by situaci blokoval. Neposkytne-li Praha pozemky v Letňanech, stát musí znovu vyhodnotit využití některých nemovitostí požadovaných Prahou pro přesun státních zaměstnanců z nájmu,” sdělil Andrej Babiš Deníku. Dodal, že chce „zastavit plýtvání prostředky daňových poplatníků do rukou soukromých subjektů v řádu stovek milionů ročně”.