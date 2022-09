Pruhy pro autobusy v Praze by mohly příští rok jezdit i skútry a motorky

ČTK

Vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy MHD v hlavním městě by mohly nově začít jezdit skútry a motocykly. Vedení Prahy zaslalo záměr na silniční správní úřad. Nové pravidlo by mohlo začít platit od začátku příštího roku. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Kromě autobusů MHD vyhrazenými pruhy jezdí rovněž vozy záchranářů a mohou je využívat také vozy taxi.

Spanilá jízda Prahou byla 14. června součástí celorepublikového srazu majitelů skútrů a jejich fandů. | Foto: ČTK