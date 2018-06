Prudký déšť a rozbitý svod: Fontána na zdi karlínských kasáren

/VIDEO/ Objekt bývalých kasáren v pražském Karlíně stojí na svém místě zhruba 170 let. Jeho celková rekonstrukce je teprve plánována, ale drobnou průběžnou údržbu by si jistě zasloužil.

Po neúspěšném pokusu o privatizaci si s obrovským areálem mezi ulicemi Prvního Pluku, Křižíkovou a Vítkovou ministerstvo obrany nevědělo rady. V roce 2016 byl tedy převeden na ministerstvo spravedlnosti. To s ním má velké plány.

Výhledově by objekt měl projít obrovskou rekonstrukcí a po ní sloužit jako justiční palác, kam by se mohly sestěhovat různé soudy a zařízení rozeseté po metropoli a spadající pod ministerstvo. To vše ale zřejmě nebude dříve než v roce 2020.

V kasárnách to žije

Loni ministerstvo pod vedením Roberta Pelikána zapůjčilo na tři roky vnitroblok a přilehlé objekty neziskové organizaci. Kasárna tak ožila a uvnitř areálu se nyní nachází kulturní a společenské centrum. Návštěvníci zde téměř v centru Prahy najdou kavárnu, bar, letní kino, to vše na naprosto klidném místě izolovaném od aut a dopravního hluku. Jsou zde i hromady písku pro děti nebo třeba malá lezecká stěna. Pořádají se zde koncerty a různé výstavy, v zimě bylo přístupné veřejné kluziště.

A tak zatímco vnitroblok a přilehlé objekty vzkvétají, hlavní budova zůstala tak trochu stranou zájmu. Je jasné, že až přijde čas, i ona se promění, ale drobnou průběžnou údržbu si nejspíš přece jen zaslouží. Je jasné, že z jednoho většího deště a prasklého svodu se svět ani dům nezbortí, ale průběžné drobné investice se jistě mnohonásobně vrátí v podobě eliminace škod většího rozsahu. Alespoň u věcí, které opravdu "hoří".