Cesta vede přes pozemky bývalého areálu Pražské teplárenské, které nyní patří firmě EP Real Estate. Po dohodě se sedmou městskou částí jsou pozemky přístupné i veřejnosti. EP Real Estate v letošním roce zrealizovala úpravy tohoto prostoru, zajistila nové branky a oplocení a opravila rozbitý povrch cesty.

„Nestává se často, že bychom v zastavěné části města mohli otevřít nový průchod, který vede příjemným a neokoukaným prostředím a zároveň zkracuje cestu z MHD na místa, kam denně míří stovky či tisíce lidí. Nám se to ve spolupráci s EP Real Estate povedlo a věřím, že cesta bude dobře sloužit rodinám s dětmi, pěším i cyklistům, kteří vyráží za zábavou na Výstaviště nebo na procházku do Stromovky,“ uvedl starosty Prahy 7 Jan Čižinský.

"Jsme rádi, že společně s Prahou 7 tuto dosud vyčleněnou část Prahy otevíráme a zpřístupňujeme lidem. Je to součástí procesu, jímž by se měl celý tento dosud monofunkční brownfield postupně přetvořit v moderní polyfunkční prostor, který bude začleněn do městského života, od kterého byl dosud odtržen," komentoval Jiří Nováček, místopředseda představenstva EP Real Estate.

Této zkratky mohou využít například i návštěvníci plaveckého bazénu, Malé sportovní haly, Křižíkovy fontány a dalších míst v blízkosti tohoto vstupu. Pokračovat lze také dále ulicí Za Elektrárnou až do Stromovky.