Provoz tramvají v úseku Palmovka-Bulovka bude přerušen. Asi na pět měsíců

/RASTR/ Od dneška bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Palmovka – Bulovka. Komplexní rekonstrukce trati bude trvat zhruba pět měsíců. Pro některé spoje bude zavedena náhradní autobusová doprava (X10 a X95).

Jako první by měly přijít na řadu práce na kanalizaci v oblasti Elsnicova náměstí. V dolní části Zenklovy ulice se pak bude pokračovat další etapou rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Tato oprava si vyžádá přerušení provozu tramvají, protože inženýrské sítě se nacházejí přímo pod kolejemi. Rekonstrukce trati samotné pak naváže na tyto práce v únoru.

Trať si vyžaduje rekonstrukci

Budou pokračovat i práce na rekonstrukci mostu přes Rokytku na Elsnicově náměstí a měly by probíhat další práce na inženýrské síti. „Tato tramvajová trať si rekonstrukci opravdu vyžaduje, její stav byl havarijní, o čemž jsme se přesvědčili i v letních měsících, kdy nezvládala náhlé změny teplot. V rámci rekonstrukce tratě dojde k nahrazení stávající konstrukce trati z velkoplošných panelů novou konstrukcí trati na betonové desce a na pražcích, s živičným krytem, která přinese vyšší komfort pro cestující a snížení hlukové zátěže pro okolí. Stejná konstrukce trati je v současné době již použita například v oblasti Palmovky,“ řekl Jan Šurovský, technický ředitel pražského dopravního podniku.

Zastávka Stejskalova bude přesunuta před libeňskou sokolovnu a budou ji tvořit dva bezbariérové ostrůvky. Zastávky Vosmíkových a U Kříže budou také bezbariérové. V Zenklově ulici se bude opravovat vodovod, kanalizace a další inženýrské sítě. Kromě toho se zde dočkají rekonstrukce i chodníky a vozovky. Automobilový provoz tu bude omezen.

Změny tramvajových linekV noci z úterý 2. ledna 2018 (přibližně od 22.30 hodin) na středu 3. ledna 2018 (přibližně do 0.30 hodin).

Linka číslo 3 je ve směru z centra ukončena na Palmovce.

Linka číslo 10 je v úseku Palmovka – Ke Stírce odkloněna přes zastávky Libeňský most, Ortenovo náměstí, Nádraží Holešovice a Hercovka.

Náhradní autobusová doprava:

Je zavedena náhradní autobusová doprava X10 v trase Palmovka – Vosmíkových – Bulovka – Ke Stírce – Kobylisy.



Změny tramvajových linek

Od středy 3. ledna 2018 (přibližně od 0.30 hod.) do pátku 1. června 2018 (přibližně do 0.30 hod.)

Linka číslo 1 je ve směru od Sídliště Petřiny ukončena v zastávce Palmovka (v Zenklově ulici) a dále pokračuje jako linka číslo 10 ve směru Sídliště Řepy.

Linky číslo 3 a 24 jsou ve směru od Invalidovny ukončeny v zastávce Palmovka v Sokolovské ulici (nástupní zastávka je v ulici Na Žertvách).

Linka číslo 6 je ve směru od Kubánského náměstí z Palmovky prodloužena přes zastávky Krejcárek a Ohradado obratiště Spojovací, kde je ukončena.

Linka číslo 10 je ve směru od Sídliště Řepy ukončena v zastávce Palmovka (na předmostí Libeňského mostu) a dále pokračuje jako linka 1 ve směru Sídliště Petřiny.

Spoje linky číslo 17 ukončené standardně v obratišti Výstaviště Holešovice jsou prodlouženy do zastávky Kobylisy(nástupní zastávka je Březiněveská).

Linka číslo 95 je ve směru od Ústředních dílen DP ukončena v zastávce Palmovka v Sokolovské ulici (nástupní zastávka je v ulici Na Žertvách).

V denním provozu je zavedena tramvajová linka 30 v trase Bulovka – Okrouhlická – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice.



Náhradní autobusová doprava:

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X10 v trase Palmovka – Vosmíkových – Bulovka.

V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X95 v trase Palmovka – Vosmíkových – Bulovka – Ke Stírce – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.



