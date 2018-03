Provoz na Libeňském mostě je částečně obnoven

Na Libeňský most se v sobotu vrátil tramvajový i automobilový provoz. Zhruba před měsícem byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen. Vstup byl povolen pouze pěším. Technická správa komunikací (TSK) nechala nejpoškozenější části mostu provizorně podepřít.

Provoz tramvají se na most vrátil se začátkem denního provozu MHD, tedy zhruba ve 4.30. I automobily po něm jezdí od sobotního rána. Uzavírka se kromě aut, dotkla devíti denních linek tramvají a dvou nočních. Většina jezdila po jiných trasách.

Podle znaleckého posudku na most mohou vjíždět vozidla až do hmotnosti 11 tun, z bezpečnostních důvodů však bude platit dál pravidlo, které stanovilo pro vjezd maximální hmotnost na šest tun.

Co s ním?

Praha nyní řeší, co s mostem dál, zda jej zbourat a postavit nový, nebo rekonstruovat. Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného, vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 miliónů korun.

V minulosti Praha plánovala částečné zbourání mostu a s využitím současných pilířů vystavět most nový. Předpokládané náklady vyčíslila TSK na asi 350 milionů korun. Tuto možnost ale odborníci nakonec kvůli špatnému stavu pilířů zamítli.

Vedení města zatím ještě o dalším osudu mostu nerozhodlo. Ministerstvo kultury uvedlo, že se nejedná o kulturní památku. Most byl zbudován v roce 1928, a od té doby nebyl nikdy opravován.