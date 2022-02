Objízdná trasa pro automobilovou dopravu ve směru z centra bude do 8. března vedena po náplavce, pro pěší a cyklisty tam zůstane vyhrazen pruh.

Tramvajová trať na Rašínově nábřeží mezi Palackého náměstím a Výtoní byla naposledy rekonstruována v roce 1979, v krátkých úsecích pak v letech 2004 a 2007. Úsek z roku 1979 dopravní podnik v roce 2012 opravil a prodloužil tím životnost tratě o 10 let.

„Stávající trať je na konci životnosti, nelze ji donekonečna opravovat, DPP ji musí letos zrekonstruovat. Také rozšíříme nástupiště zastávek Palackého náměstí a Výtoň, čímž zvýšíme komfort a bezpečnost cestujících, zastávky vybavíme novým mobiliářem,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr.

Plánované akce na náplavce, zejména farmářské trhy, by přitom měly zůstat zachovány. „Po dobu výluky budou probíhat v neomezeném rozsahu, budou pouze posunuty proti proudu. Začínat budou u železničního mostu a pokračovat směrem k limnigrafu na Výtoni,“ sdělil Dušan Sahula, správce náplavek ze společnosti Trade Centre Prague.

Rekonstrukce tratě si vyžádá celkem 2276 metrů nových kolejnic (125 tun), 460 nových betonových pražců nebo 370 metrů kabelů.

Změny tras tramvajových linek po celou dobu rekonstrukce



Linka 2

ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše), odkud je vedena přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra) a zpět směr Sídliště Petřiny.



Linky 3 a 92

v úseku Moráň – Výtoň odkloněny přes zastávky Botanická zahrada a Albertov.



Linka 4

ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Smíchovské nádraží.



Linka 7

v úseku Palackého náměstí – Koh-i-noor odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Náměstí Míru, Jana Masaryka a Čechovo náměstí.



Linka 17

v úseku Národní divadlo – Výtoň odkloněna přes zastávky Národní třída, Karlovo náměstí, Botanická zahrada a Albertov.



Linka 21 je zrušena.



Linka 24

v provozu celodenně, včetně víkendů:

• v pracovní dny od 6:00 do 20:00 je ve směru od Kobylis ze zastávky Otakarova odkloněna přes zastávky Nádraží Vršovice, Bohemians, Koh-i-noor a Slavia do zastávky Kubánské náměstí.

• v pracovních dnech po 20:00 a o víkendech je vedena v trase Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Otakarova – Nádraží Vršovice – Bohemians – Koh-i-noor – Slavia – Kubánské náměstí.



Zdroj: DPP