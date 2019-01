Začátkem února začnou práce na podepření mostu v Bubenské ulici u stanice metra Vltavská. Podpírat se budou kritická místa, aby se pod něj mohla vrátit tramvajová doprava v plném rozsahu a zároveň bylo zajištěno bezpečné používání, než se rozhodne o jeho další budoucnosti. Některé práce si ale během února vyžádají několik dopravních omezení.

Most v Bubenské ulici byl kvůli prasklinám v konstrukci v říjnu loňského roku krátkodobě uzavřen a havarijně zajištěn. To umožnilo návrat provozu tramvají pod mostem a na základě provedených zatěžovacích zkoušek, které proběhly v polovině prosince, se před koncem roku na most omezeně vrátila automobilová doprava do 3,5 tuny.

Technická správa komunikací (TSK) aktuálně chystá kompletní podepření druhého a čtvrtého mostního pole – právě to umožní obnovit plný a plynulý provoz aut do 3,5 tuny a také tramvajové dopravy ve všech směrech. „Úplný návrat tramvají na Vltavskou byl pro nás prioritou. Díky podepření mostu se vrátí tramvajová doprava i na kolej z Vltavské směrem na Hlávkův most,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Přípravné práce a stavba betonových základů začnou 4. února, stavba a montáž samotné konstrukce pak v polovině února v závislosti na klimatických podmínkách. „Celou druhou etapu podepření mostu bychom měli dokončit přibližně do jednoho měsíce, uděláme ale vše pro to, abychom to zvládli dříve,“ říká generální ředitel TSK Petr Smolka.

Opravy si vyžádají tramvajové výluky

Od 4. do 24. února bude zcela vyloučen provoz tramvají na Hlávkově mostě, přes který jezdí linka číslo 14. Ta bude končit v tomto termínu ve směru z centra u Bílé labutě. V úseku Palmovka – Vysočanská pojede místo čtrnáctky linka číslo 6.

O víkendech 9. až 10. února a 23. až 24. února bude úplně přerušen tramvajový provoz v úseku Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Dělnická.

Linky 1 a 25 pojedou ze Strossmayerova náměstí mimořádně odklonem přes Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny.

Linka číslo 12 pojede ze Strossmayerova náměstí přes zastávku Veletržní palác na Výstaviště, kde bude končit.

Od 11. do 22. února budou moci jezdit tramvaje pod mostem pouze jedním směrem, a to z Vltavské na Strossmayerovo náměstí. V opačném směru bude tramvajová trať uzavřena.

Ve směru z Palmovky na Letnou pojedou linky 1 a 25 po své pravidelné trase.

Ve směru z Letné na Palmovku pojedou linky 1 a 25 odklonem ze Strossmayerova náměstí přes Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí na Maniny.

Linka číslo 12 objede v tomto období Holešovice kolem dokola. Z Letné pojede po trase Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Pražská tržnice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí a dále na Letnou a na Smíchov.

O víkendech 9. až 10. února a 23. až 24. února bude most zcela uzavřen pro veškerou dopravu.