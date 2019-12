/VIDEO/ Takřka 80 let trvalo provizorium v podobě hasičárny, která stála v pražských Holešovicích. Dřevěnou stavbu v úterý definitivně srovnali se zemí. Na místě historické základny vznikne nové a moderní zázemí pro hasiče a později i pro záchranáře a policisty.

Nová hasičská základna v Argentinské bude stát 357 milionů korun. | Foto: HZS hl. m. Prahy

„Část hasičů slouží v provizorních prostorách přímo na stavbě, část se přesunula k dobrovolným hasičům do Letňan,“ uvedli pražští hasiči na oficiálním twitterovém účtu. Během několika let na místě vznikne nová stavba, která nahradí montovanou hasičárnu postavenou v roce 1942 původně na pět let.