Další protest proti angažmá turecké armády v syrské části Kurdistánu svolalo Kurdské občanské sdružení v ČR na dnešní 16. hodinu na náměstí Republiky.

„Jasným cílem turecké invaze je to, abychom my Kurdové vůbec neměli šanci přemýšlet nad nějakou autonomií či vlastním státem, na který čekáme už sto let. A je strašné, že Kurdové stále zápolí o vlastní existenci a čelí genocidě, podobně jako Arméni před sto lety,“ prohlásil za kurdský krajanský spolek Rachid Khalil, rodák ze syrského města Kámišlí.

Majitel turecké restaurace v centru Prahy, který si nepřál být jmenován, naopak považuje za největšího nepřítele Kurdů jejich vlastní povstalce.

Podle zmíněného podnikatele žije drtivá většina z mnoha milionů Kurdů v jeho vlasti „v naprosté harmonii s Turky“ a oba národy jsou prý „zcela provázané“.

S Turky nemáme nic společného

Rachid Khalil, který přišel do Česka jako student těsně před sametovou revolucí, s takovým pohledem zásadně nesouhlasí. „My Kurdové jsme úplně jiný národ s vlastním jazykem a kulturou. S Turky nemáme společné skoro nic,“ tvrdí Khalil, podle kterého je důležité, že dohoda mezi mocnostmi o příměří prozatím aspoň zastavila bombardování syrského pohraničí z tureckých letadel.

„Boje na zemi pokračují, ale turecká armáda nemá šanci bez letectva postupovat, protože Kurdové kladou obrovský odpor,“ dodal Khalil, který vnímá jako slušnou podporu Kurdů ze strany české veřejnosti a politiků.

Na prokurdských demonstracích už promluvilo několik českých poslanců a europoslanců včetně šéfa Pirátské strany Ivana Bartoše. Kurdskou kauzu symbolicky podpořily vyvěšením vlajky také radnice Prahy 3 a Prahy 9.

Demonstrace proti krokům Ankary budou podle organizátorů pokračovat, „dokud neskončí turecká agrese“.