Zaměstnanci institutu robotiky stojí za ředitelem. Rektora ČVUT ale nezviklali

Zaměstnanci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) dnes protestovali v Praze proti odvolání ředitele Vladimíra Maříka. Protestu předcházelo setkání zaměstnanců s rektorem Českého vysokého učení technického (ČVUT) Vojtěchem Petráčkem, který Maříka 4. června odvolal z funkce.

Lidé z CIIRC se při setkání pokoušeli rektora naposledy přesvědčit, aby své rozhodnutí změnil, což se ale nestalo. Petráček rozhodnutí odůvodnil neochotou Maříka ke spolupráci fakult.

Po jednání s rektorem vyšla před budovu CIIRC zhruba šedesátka zaměstnanců s transparenty na Maříkovu podporu. Měli na sobě bílá trička či košile a na nich připnutou červenou stužku a lipový list. Protestu se "účastnilo" i několik robotů CIIRC. Akce trvala jen několik minut, po ní zaměstnanci ještě diskutovali na chodníku před budovou.

Mařík má podporu naprosté většiny zaměstnanců. "Výzvu podepsalo k dnešnímu dni kolem 110 lidí. Na ústavu je přibližně 130 plných úvazků," řekl ČTK vedoucí projektové kanceláře Vít Dočkal. Podle něj institut po Maříkově odvolání ztrácí reputaci a jeho partneři z Německa vyjadřují velké obavy. Dočkal je jedním z lidí, kteří po odvolání Maříka podali výpověď.

"Nedostali jsme odpovědi na základní otázku, to jest proč jsem byl odvolán. Konkrétní důvod tam chybí a já bych ho rád věděl," řekl po dnešním jednání s rektorem Mařík. Jedinou cestou, jak zachránit reputaci ČVUT, je podle něj přijít s řešením v rámci univerzity. "Tento ústav vytváří zcela nové prostředí pro mladé lidi, stal se pro ně dost atraktivním. Udělali jsme kus práce i v mezinárodním prostoru a trošku to tak ruší stojaté vody ČVUT," uvedl Mařík jako jeden z možných důvodů svého odvolání z funkce. Částečně za to podle něj mohou aktivity skupiny lidí, kteří chtějí "ústav zničit a nedovolit mu vyrůst".

Podle rektora Petráčka odvolání Maříka institutu naopak pomůže, zlepší se prý komunikace. O Maříkovi se vyjádřil jako o vynikajícím odborníkovi, jehož by rád viděl ve významné funkci na ČVUT, ne ale v čele institutu. Jednou z variant je podle něj to, aby Mařík zůstal na CIIRC jako jeden ze tří ředitelů, nebo aby se stal ambasadorem ČVUT pro Průmysl 4.0.

Rektor své rozhodnutí odůvodnil údajnou Maříkovou neochotou ke spolupráci všech fakult ČVUT, o niž se rektor snaží. "Pan Mařík to někdy prezentuje tak, že existuje bariéra mezi fakultami, ale to je to, co nové vedení už nemá. To, že to pan Mařík takto periodicky zmiňuje, je špatná percepce reality, která je také jedním z důvodů (odvolání)," řekl Petráček.

Maříkovi příznivci mají naopak za to, že odvolání bylo mstou za dokument A člověk stvořil robota, ve kterém Mařík vystupoval. Stěžoval si v něm například na nepochopení a odpor proti institutu uvnitř ČVUT. Později Mařík uvedl, že snímek byl časosběrný a informace v něm uvedené byly pravdivé ve chvíli, kdy je říkal. Rektor dnes na otázku, jakou roli měl dokument v odvolání Maříka, odpověděl, že žádnou.

Institut robotiky vznikl v roce 2013 jako součást ČVUT. Mařík stál v čele institutu od jeho založení. CIIRC propojuje výzkum s průmyslem, spolupracuje s řadou velkých zahraničních firem, které se orientují na inovace.