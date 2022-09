Na protest přišla také skupina mladých žen v černých šatech a s deštníkem. Jedna z těchto demonstrantek měla papír s motivem ruské vlajky, kde místo červené části zůstal bílý pruh s nápisem "Tady je krev navěky", další držela transparent, kde stálo: "Jedno humanitární vízum = minus jeden voják! Otevřete hranice".

Na náměstí hrála hudba, pořadatelé rozdávali ukrajinské vlaječky. Lidé postávali před kostelem svaté Ludmily a diskutovali spolu. Součástí programu je i pochod městem. Povede přes Václavské náměstí, ulici 28. října, Národní a Újezd na náměstí Kinských. Protest hlídá policie.

Ruský prezident vyhlásil částečnou mobilizaci ve středu. V televizním vystoupení uvedl, že je to na obranu před Západem, který se podle Putina snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko. Mobilizace vyvolala v ruských městech protesty a řada lidí začala utíkat do zahraničí. Mobilizace by se podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua měla týkat 300.000 rezervistů.

Česko jako první členský stát EU plošně pozastavilo vydávání víz pro občany Ruska den po invazi na Ukrajinu, tedy 25. února. Zákaz trvá dosud, později jej Česko uvalilo též na běloruské občany, v obou případech s výjimkou humanitárních případů.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve čtvrtek ČTK sdělil, že Rusové, kteří ze země utíkají kvůli tomu, že se chtějí vyhnout mobilizaci, nesplňují v ČR podmínky pro udělení humanitárního víza. Prezident Miloš Zeman dnes v pořadu Partie uvedl, že Česká republika by podle něj měla přijímat Rusy prchající před mobilizací, bezpečnostní riziko v nich nevidí. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) Česko bude k případným dezertérům přistupovat jako ke všem žadatelům o azyl.

Podle čtvrtečního vyjádření mluvčí Evropské komise je rozhodnutí, zda vpustit na své území lidi přicházející z Ruska, na členských státech Evropské unie. Unijní státy by podle ní měly vždy zaručit vstup lidem žádajícím v EU o azyl a jejich žádosti pak individuálně posoudit.