Zřetelně to ukazuje takzvaná sedmidenní incidence – přepočet nově prokázaných případů covidu na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Zatímco celorepublikově v pátek dosahoval tento údaj hodnoty 141, v hlavním městě (kde je incidenční číslo v rámci republiky nejvyšší) to bylo 186 a ve středních Čechách 157. Optimisticky se jeví, že se tato čísla v porovnání se čtvrtkem snížila: v celostátním měřítku o 4, v Praze o 9 a ve středních Čechách o 3.

Vzkaz hygieniků pro rodiče z návštěv letních táborů: děti se mají celkem fajn

Ve středních Čechách, stejně jako v celorepublikovém měřítku, se u nově prokázaných případů onemocnění projevoval nepřehlédnutelný sestupný trend. Od pondělka do čtvrtka: 581–436–352–299. Kdyby se tato čísla zanesla do grafu, bude obdobné tvary vykazovat i celostátní statistika: 3440–3079–2671–2149. Oslabení šíření koronaviru dokládá i součet nových případů za první čtyři dny v týdnu. Ve středních Čechách to od od 1. do 4. srpna bylo celkem 1668, zatímco před týdnem, od 25. do 28. července, dosahoval součet 1825. Celorepubliková čísla nyní dosahují hodnot 11 339, zatímco před týdnem to bylo 12 552. Pravdou nicméně je, že se aktuálně i méně testuje.

Pokles je teď vidět den ode dne

Trochu jiná situace je v metropoli. Pražské součty dosahují pro tento týden hodnoty 1851. Jestliže to před týdnem bylo 2301, je pokles také zřejmý; matematicky dokonce výrazný. Nicméně řetězec od pondělí do čtvrtka tohoto týdne neukazuje klesající trend tak názorně: 509–528–483–331.

Z aktuálních zjištění však těžko odvozovat odhady do budoucna. Třeba ve středních Čechách byl loni uprostřed léta zaznamenaný výskyt covidu dvakrát nižší než v současnosti – a je ještě v dobré paměti, jaká koronavirová kalamita pak přišla v zimě. Počet lidí s prokázanou nákazou se na počátku prosince zvýšil proti začátku srpna dvacetinásobně – a letos v únoru dokonce sedmatřicetkrát.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Proti minulému týdnu se nyní snížil i počet úmrtí, u nichž je zaznamenáno, že se jednalo o pacienta s prokázaným covidem. Ve středních Čechách se od pondělí do čtvrtka jednalo o čtyři zesnulé; v každém dni po jednom. V Praze šlo o šest osob, přičemž nejvíce takovýchto úmrtí – tři – je evidováno pro úterý 2. srpna. Naopak o den později, ve středu, nebylo zaznamenáno ani jediné. Tato čísla se ale s dalšími aktualizacemi ještě mohou zvyšovat.

V očkování střední Čechy předstihly Prahu

V očkování proti covidu je Praha dlouhodobě premiantem. Jestliže ve čtvrtek bylo celorepublikově podáno celkem 6346 dávek vakcín, na hlavní město z toho připadá bezmála 15 procent: 938 injekcí. Lidnatější střední Čechy po počátečním váhání ale začínají držet krok; zaznamenaly jich 981, což představuje podíl dokonce o 0,68 procentního bodu vyšší. Převahu mají zájemci, kteří si přicházejí pro posilující dávku; především o druhou.