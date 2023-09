/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zhruba dvě stovky lidí přišly v sobotu na Výtoň protestovat proti chystanému bourání železničního mostu pod Vyšehradem. Na jižní části mostu vytvořily řetěz ve snaze upozornit na důležitost zachování stavby jako technické kulturní památky.

Happening spolku Nebourat za zachování železničního mostu pod Vyšehradem | Video: Radek Cihla

Kontroverze kolem osudu mostu se řeší už několik let. Část veřejnosti včetně spolku Nebourat, který sobotní protest organizoval, požaduje zachování stávající podoby mostu. S tím souhlasí i památkáři, magistrát hlavního města nebo vedení Prahy 2 a Prahy 5. Naopak většina odborníků se přiklání k nahrazení mostu novou konstrukcí a tvrdí, že most je v daném stavu už neopravitelný.

Správa železnic, která se má o most starat od roku 2004, vypsala mezinárodní architektonickou soutěž. Autoři návrhů se měli popasovat s řešením stávající situace, ať už by to znamenalo rekonstrukci stávajícího mostu, nebo jeho nahrazení novým mostem.

Vítězný projekt počítá s tím, že zůstane zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci nahradí nová. Proti tomu se však zvedla vlna odporu mezi místními obyvateli, komunálními politiky i odborníky, kteří požadují zachování stávající podoby. Ministr dopravy Martin Kupka uvedl, že chce o dalším postupu rozhodnout do konce roku.