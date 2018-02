Protest skončil. Taxikáři v něm budou pokračovat v pátek

/VIDEO/ Zatím největší protest taxikářů proti službám Uber nebo Taxify začal v deset hodin dopoledne na pražském Strahově. Akci svolalo Sdružení českých taxikářů (SČT) spolu s Asociací koncesionářů v taxislužbách (AKT), která dřívější protesty odsuzovala. Podle reportérky Pražského deníku bylo na místě tisíc aut. V půl druhé taxikáři vyrazili ve dvou kolonách zpět do centra. Kolem 16.20 hodin protesty skončily. Řidiči chtějí pokračovat v protestech i v pátek.

Protesty začaly ztrácet na intenzitě krátce po 15.19, kdy bylo v ulicích metropole vidět čím dál tím méně taxikářských vozů. Někteří z nich už pozvolna odjížděli pryč . Policie kontrolovala ty taxikáře, kteří byli podezřelí z bezdůvodně pomalé jízdy. Zadrželi jednoho z řidičů taxi, který měl zákaz řízení.

Policisté řeší některé řidiče TAXI pro bezdůvodně pomalou jízdu. Přistihli také jednoho řidiče s platným zákazem řízení. Ten je nyní podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a skončil proto na služebně.

— Policie ČR (@PolicieCZ) February 8, 2018

Jaký bude postup?

Kolegy z Prahy přijeli podpořit i taxikáři z různých koutů republiky, například z Hradce Králové nebo z Olomouce. Přestože v těchto městech třeba konkurenční Uber své služby nenabízí. "Už nám došla trpělivost. Vadí nám nerovné podmínky a porušování zákona ze strany nelegální konkurence," uvedl taxikář Karel.

Kolem půl jedenácté se řešil následný postup. "Nejspíš vyzveme ministra dopravy nebo někoho z jeho náměstků, aby sem s námi přijeli diskutovat. Oslovit chceme i premiéra Babiše. Jinak se nejspíš vydáme na cestu do centra města. Blokovat dopravu nechceme a budeme dodržovat všechny předpisy," řekla Pražskému deníku místopředsedkyně rady AKT Karolína Venclová.

Krátce po půl jedné chtějí vyrazit ze Strahova ve dvou kolonách, kdy první zamíří Holečkovou, Zborovskou, Bulharem na magistrálu, druhá směrem na Chotkovu, Patočkovu, Holešovice a magistrálu. — Policie ČR (@PolicieCZ) 8. února 2018

Nikdo z vlády nedorazil

Taxikáři nakonec vyzvali k diskuzi ministry dopravy a průmyslu a obchodu, stejně jako premiéra. Ten podle České televize vzkázal, že je připraven taxikáře vyslechnout. „Mne nikdo nepsal, nikdo mne nikam nepozval, takže, když mne někdo pozve, tak si je rád vyslechnu,” uvedl Babiš.

Taxikáři čekali, zda se premiér či někdo z oslovených skutečně dostaví. Byli ochotni vyčkat do 13 hodin. Nikdo z vlády nakonec nedorazil.

Ministerstvo chystá návrh změny zákona

Ministr dopravy Dan Ťok oznámil, že se za protestujícími taxikáři nechystá. Bude s nimi jednat na pravidelné schůzce 23. února. „Musím přiznat, že jsme zvažovali, jestli za taxikáři dnes pojedeme, ale k ničemu by to nevedlo. Scházíme se pravidelně zhruba každých 14 dní, a dnešní protest proto považuji za nešťastný. Taxikáři si berou jako rukojmí obyvatele Prahy,“ uvedl Ťok.

"Ministerstvo dopravy dokončuje návrh změny zákona, který umožní taxislužbám při komerční přepravě využívat místo taxametru mobilní aplikaci. Do dvou týdnů připraví ministerstvo podrobné znění novely, v němž reaguje i na věcné připomínky zástupců taxislužeb. Cílem resortu je předložit návrh do legislativního procesu co nejdříve," reagoval ještě před zahájením protestů v tiskovém prohlášení ministr.

K protestu taxikářů se na sociálních sítích vyjadřují někteří politici.

Dobrá : Stávku taxikářů chápu, ale nic nevyřeší, dokud bude v Praze vládnout neschopná a všehoschopná Krnáčová. Rozhodli tak voliči… Celková situace stojí za ho..by a těžko se to změní, dokud nám bude vládnout Zeman a Babiš. Rozhodli tak voliči… https://t.co/J2nVFuhkeN — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 8, 2018