Protest proti směrnici o internetu. Piráty přišlo podpořit přes sto lidí

Služby - Služby Ostatní služby 30 000 Kč

Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) Global Quality Manager. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: • Propracovává, uskutečňuje a stará se o fungování plánu na zajištení kvality v souladu s požadavky klienta. Vyhledává a zavádí nové postupy vedoucí ke zlepšení kvality, zpracovává nové poznatky a podílí se na zkvalitnení řízení projektů , • Develop, implement and maintain a quality plan in accordance with client requirements Research and deploy methods to improve quality and knowledge retention and management. Pracoviště: Transperfect s.r.o., Škrétova, č.p. 490, 120 00 Praha 2. Informace: Markéta Jelínková, +420 224 310 020.