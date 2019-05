„Na demonstraci vysvětlíme, jak nesmyslnou regulaci se snaží magistrát vyhláškou o povinné zavírací době zavést. Chtěli jsme zastupitelům ukázat, že to není jen o pár klubech, že svobodu žít podle svého si přeje hodně lidí a že jsou ochotni to veřejně ukázat,“ uvedl v tiskové zprávě Jiří Chvojka, zástupce SOHO Prague.

Spolek sdružující provozovatele barů, rezidenty či majitele nemovitostí se obává, že připravovaná magistrátní vyhláška povede k další regulaci a poškodí poctivé podnikatele. Na facebookové událosi pořadatelé tvrdí, že jsou proti policejní hodině, omezování svobody, mrtvému městu, nesystémovým a diskriminačním řešením a zneužívání situace k politickému PR. Myšlenka, aby musely povinně hospody v centru zavřít v určitou hodinu, v mnoha lidech evokuje staré časy, kdy tu vládli podobným způsobem bolševici.

Extrémní rovina

SOHO Prague navrhuje magistrátu i radnici Prahy 1 své desatero opatření, mezi něž patří třeba lepší podmínky práce strážníků městské policie či vlastní hlídky pomáhající udržovat klid. To však může vyvolat vzpomínky na nechvalně prosluslý antikonfliktní tým, který zřídilo minulé vedení centrální městské části. Podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha sobě) však něco podobného funguje v Amsterdamu.

„Tito zaměstnanci klubů chodí ulicí a zklidňují lidi, nebo dokonce radí turistům třeba i s tím, kde najdou stanoviště nočních autobusů a podobně,“ popisuje Třeštíková ve vyjádření pro Pražský deník. Ve spolupráci s takzvaným nočním starostou Janem Šternem, který je ve skutečnosti jejím asistentem, se Třeštíková snaží s provozovateli nočních klubů jednat.

„A budeme konstruktivně pokračovat - pokud o to SOHO Prague bude mít zájem. Je zbytečné hledání kompromisu takovými akcemi posílat do extrémní roviny,“ vyjádřila se politička k chystanému čtvrtečnímu protestu. „Kluby musí vnímat, že v ulicích, kde podnikají, také bydlí Pražané. Jsou tu dvě svobody - svoboda místních v noci spát a svoboda podnikatelů mít svůj byznys. Kompromis najdeme, pokud budeme hledat řešení rozumně a bez výpadů.“

Podle Třeštíkové už se podařilo Šternovi po domluvě se SOHO Prague zavést některá dílčí opatření. Podniky přestaly spolupracovat s organizátory pubcrawls (doslova plavba po hospodách, mezi turisty oblíbená zábava - pozn. red.) a zavedly o víkendu vstupné, což by mělo zamezit putování z jednoho klubu do druhého a hlučení na ulici. Posílená je rovněž ostraha, která tiši lidi čekají ve frontě či kuřáky debatující venku.

Vyhláška možná nebude potřeba

„My jsme konstruktivní a chceme se dohodnout jak s obyvateli, kteří v okolí Dlouhé ulice bydlí, tak s radnicí Prahy 1 i magistrátem na všestranně přijatelném řešení. Nechceme, aby někteří politici stavěli zbytečné bariéry mezi podnikatele, živnostníky a místní obyvatele. Jsme přesvědčeni, že našich deset návrhů na zlepšení situace přinese podstatně pozitivnější efekt než zákazy a regulace,“ uvedl člen sdružení Tomáš Tesner.

Vyhláška je momentálně na jednom z magistrátních odborů, který musí do konce května zpracovat připomínky mimo jiné i od městských částí, pak se vytvoří materiál pro radu a následně pro zastupitelstvo. Celý proces bude trvat nejspíš až do podzimu. „Snažíme se o zklidnění situace pomocí menších opatření a dialogu. Když to bude tuto sezonu fungovat, možná ani nebude potřeba přijetí vyhlášky,“ naznačila Pražskému deníku radní Třeštíková.

Magistrátu se však moc nepovedl tah se zákazem vjezdu nerezidentů do okolí Dlouhé ulice. Na základě stížnosti jednoho z občanů opatření zrušil soud. Praha se snaží omezit rovněž pivní vozítka, historické vozy i zvířecí masky v nadživotní velikosti, s nimiž se mohou návštěvníci hlavního města vyfotit. Připravuje se také vyhláška zakazují busking, tedy pouliční umění. Třeštíková a spol. bojují také proti vizuálnímu smogu.