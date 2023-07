/FOTO, VIDEO/ Kráčet Prahou ve spodním prádle je v pohodě, jít donaha už ale znamená problém. Přesvědčil se o tom muž, který se v sobotu odpoledne úplně svlékl na Karlově mostě. Inspirovala ho k tomu skupina aktivistů upozorňující na práva zvířat - část z nich se totiž svlékla do prádla, aby ke svým heslům přilákali pozornost kolemjdoucích.

Akci aktivistů ve spodním prádle, upozorňujícich v centru Prahy na práva zvířat, narušil déšť | Video: Milan Holakovský

Za chvilkový nápad naháč zaplatil pokutu. Dvojice policistů, kteří provázeli účastníky protestu, jinak neměla důvod k zásahu.

Sraz měli aktivisté na Václavském náměstí. K jezdecké soše sv. Václava dorazilo pětadvacet lidí odmítajících kruté zacházení se zvířaty. Do spodního prádla se dvanáct z nich nevysvléklo kvůli horku, ale ani z recese. Chtěli upozornit na to, co říkají.

Potápěči nalezli tělo ve Vltavě. Muž z Čechova mostu spadl, nebo skočil

Ale nebylo to snadné – a nejen kvůli pohledům okolí. Když se scházeli, teploměr ukazoval 25 stupňů, pak se zvedl vítr a následoval prudký déšť, teplota poklesla na 19 stupňů. Mokrá varianta udělala organizátorům čáru přes rozpočet. Chvíli trvalo, než zmáčení aktivisté našli útočiště v podchodu u stanice metra Muzeum. Voda rozmázla nápisy na kůži některých z nich a promočila část připravených transparentů.

Polonazí aktivisté čekající, než se přežene největší slejvák, se stali nepřehlédnutelnou atrakcí. Nejen kvůli tomu, jak vypadali: zpola odhalení a zmáčení. Byli ale i hlasití. Kdy vás při výstupu z metra vítá skandování: „Kočka, pes i kráva mají svoje práva.“

Cíl: přitáhnout pozornost

„Sporé oblečení je něco, čím pochod za práva zvířat dokáže přitáhnout pozornost,“ vysvětluje za organizátory Tomáš Bažant, pražský fotograf, mezi přáteli známý i pod přezdívkou Juanito. Aby s transparenty, letáčky i pokřiky upozorňujícími, že denně jsou v České republice zabíjeny statisíce zvířat, byli více vidět, nesetrvali aktivisté na jednom místě.

Od místa srazu si naplánovali cestu přes Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a náměstí Republiky s návratem zpátky na Václavák. „Chceme dojít na Karlův most,“ řekl Bažant Deníku ještě za sucha. Nakonec se okruh podařilo zvládnout, i když kvůli počasí ve zkrácené variantě.

Hasiči vyjeli k požáru. Nakonec na okraji krčského sídliště řešili únik vody

A kolemjdoucí skandování aktivistů i zatleskali. Negativní ohlasy se nevyskytly, nejvýš nezájem. Pět stovek letáčků, připravených v češtině, angličtině a ukrajinštině, bylo poté, co přestalo pršet, rozdáno poměrně rychle. Vedle základních informací k tématu obsahovaly třeba odkazy na organizace bojující za práva zvířat, ale například i doporučení restaurací, kde se dobře najíst bez masa.

Nápad od protinožců

„Pochod za svobodu zvířat v podání odvážných aktivistů se označuje jako Lingerie protest,“ sdělila Deníku mluvčí protestu Bianka Bakošová. Akce založená na tom, že odpůrci krutého zacházení se zvířaty lákající v centrech měst pozornost ke svým transparentům sporým oblečením, se zrodila v Austrálii. Tam ji nejvíce proslavila modelka Stefania Ferrario. Ukázalo se prý, že tento způsob protestu má větší dosah, než tisíc argumentů. A v dalších zemích se tahle zkušenost potvrdila. I v Praze, kde se loni konal první ročník pochodu.



Odhalená kůže v městských ulicích má v tomto případě jediný cíl: zaujmout - a následně v rámci poklidné akce oslovovat kolemjdoucí s tématem, že není správné podporovat jakékoli zneužívání zvířat. Jinými slovy: nejíst maso a vyhýbat se například i používání kožených produktů stejně jako třeba přípravků testovaných na zvířatech.



„Organizátoři věří, že tato forma protestu přispěje ke zvýšení povědomí o důležitosti ochrany a práv zvířat v naší společnosti,“ dodala Bakošová.