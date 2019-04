„Pojďme se spojit a dodat si navzájem sílu, podpořit se v potřebě kojit kdykoli a kdekoli to naše dítě nebo situace vyžaduje. Podpořme se navzájem v tom, abychom se nestyděly kojit, abychom se neobávaly negativních reakcí okolí,“ psaly organizátorky Kateřina Olivová a Klára Kubíčková na facebookovou událost.

Ačkoliv na sociální síti podporu vyjádřila spousta žen (i mužů) a účast potvrdilo celkem 143 lidí, do paláce Astra na Václavském náměstí kolem jedenácté hodiny dopoledne dorazilo pouze pět matek s miminky. „Přišla jsem to podpořit, protože si myslím, že je to správná věc. Myslím si, že by nemělo docházet k nějaké diskriminaci matek,“ uvedla jedna z příchozích.

Podle pořadatelky Olivové, která založila skupinu Kojící guerilla a v minulosti třeba vybízela matky k posílání fotografií s odhaleným ňadrem a přisátým kojencem, nebyl pondělní happening myšlen jako kritika Raiffeisenbank, byť se zmiňovaný konflikt odehrál právě v její pražské pobočce. „Je to spíš kritika přístupu ke kojení,“ uvedla Olivová s tím, že pondělní akce měla vyhrocenou diskuzi směřovat k tomu, jak se přistupuje k dětem a maminkám ve veřejném prostoru.

Laktační liga poslala stížnost na úřad vlády

Ale proč organizovaně kojila jen zhruba desítka žen v celé republice - stejný počet totiž zaznamenali v Raiffeisenbank v České ulici v Brně? Pobouřené matky se paradoxně bály mediálního zájmu, přitom akce měla ukázat, že kojení je normální věc a nikdo se nemusí stydět. „Ale můj první pocit, když jsem sem přicházela a viděla jsem tady tu hordu novinářů, tak ano, měla jsem strach,“ řekla jedna z účastnic, kterých skutečně bylo méně než žurnalistů.

Anna Mydlilová z Laktační ligy vydala na facebokové stránce neziskové organizace prohlášení, kde tvrdí, že demonstrace v bance není její záležitostí. „Hlavní náplní činnosti Laktační ligy v souladu s WHO (Světovou zdravotnickou organizací) i ministerstvem zdravotnictví je podporovat a chránit kojení, což jsme udělali. Stížnost maminky jsme zveřejnili na FB Laktační ligy a poslali k vyjádření ombudsmance banky i na Úřad vlády ČR,“ dodala lékařka.

Raiffeisenbank ČR se prostřednictvím mluvčí Petry Kopecké omluvila, na zaměstnance security banka podala stížnost a v pondělí byl umožněn hladký průběh happeningu tím, že objednaní klienti si své věci vyřizovali v jiném patře pobočky v centru metropole a maminky tak mohly v klidu kojit. Některé děti však možná neměly hlad, protože začaly plakat. „Banka ženám v kojení nikdy bránit nechtěla a ani nebude,“ uzavřela mluvčí Kopecká.