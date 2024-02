/FOTO, VIDEO/ Část zemědělců, kteří chtějí protestovat proti dopadům politiky vlády i Evropské unie na zemědělství, si v pondělí 19. února přivstala. S cílem dorazit časně ráno do Prahy, v autech, traktorech a další rozměrné zemědělské technice. K metropoli se od noci blíží z několika směrů. Praha se obává dopravního kolapsu a opakuje varování: Nejezděte do hlavního města, a pokud musíte, cestujte vlakem.

Zemědělci vyrazili demonstrovat do Prahy. Seřadiště měli také u Lovosic, na Prahu vyjeli už po druhé hodině ranní. | Foto: Deník/Karel Pech

Klíčovým momentem, který dá přítomnost protestujících metropoli pocítit, ze zřejmě stane jízda stovek kusů rozměrné techniky po magistrále k budově ministerstva zemědělství na Těšnově. Očekává se, že s tím budou spojeny dopravní komplikace, které se přenesou na řadu dalších míst v Praze.

Problémy - a někde možná i vážné komplikace - se nevyhnou ani veřejné dopravě. Hlavními dopravními prostředky by měly být vlaky a metro, které by při zaseknutí autobusů a tramvají v kolonách bylo jediným spolehlivým dopravním prostředkem. Dopravní podnik hl. m. Prahy připravil i záložní vlaky k případnému posílení dopravy metrem. Na protest upozorňuje hlášení v metru - s tím, že je omezen provoz povrchové dopravy.

Hlavními místy dění se mají stát prostor před ministerstvem zemědělství na Těšnově včetně sousedící magistrály, a Malostranské náměstí. K ministerstvu zvou organizátoři veřejnost, která chce protest podpořit, na 10. hodinu. V 11 hodin by měl být před budovou předáván ministrovi dopis s požadavky protestujících.

Půl hodiny před polednem má začít přesun na Malostranské náměstí. Tam se v poledne počítá se zahájením debaty a od 15 hodin se začátkem dalšího programu. Těmto plánům však příliš nefandí předpověď počasí: meteorologové očekávají déšť.

Do Prahy mají traktory vjíždět ještě za šera. Od míst shromáždění by měly podle oznámení organizátorů odjíždět během odpoledne, bude ale dlouho trvat, než při své rychlosti a navíc v zablokovaném provozu metropoli skutečně opustí, může se to táhnout až do noci.

Protestující farmáři chtějí blokádou upozornit na podmínky českého zemědělství, stěžují si na rostoucí náklady a výrazně klesající zisky, také na dotační politiku, dovozy ze zahraničí, byrokratickou zátěž i systém kontrol.

Jako hlavní organizátoři protestu vystupují odborářský předák Bohumil Dufek (předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR) a podnikatel Zdeněk Jandejsek z firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Ten v letech 2017–2020 byl i prezidentem Agrární komory ČR. Nynější vedení komory se k protestu v Praze nepřipojilo. Na čtvrtek chystá zapojení do mezinárodně koordinovaných protestů na státních hranicích. Od pondělní akce v hlavním městě se distancovaly také některé další organizace sdružující zemědělce.

Politici právo lidí protestovat nezpochybňují – někteří však tvrdí, ze mezi organizátory a koordinátory figurují i „podivné osoby“ včetně zástupců takzvané dezinformační scény a lidí s proruskými sklony, z nichž někteří ani nemají se zemědělstvím nic společného. S těmito argumenty hodnotí protest i představitelé vlády včetně premiéra Petra Fialy (ODS). Podobně se vyjádřil i ministr zemědělství ministr Marek Výborný (KDU-ČSL). Ten ohlásil, že je připraven převzít od protestujících dokument s požadavky – odmítá však, že by s jejich zástupci jednal.