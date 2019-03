„Není vyloučeno, že se žalovaná společnost odvolá. Hlavní město Praha bude samozřejmě v takovém případě ve sporu, který se táhne od roku 2012, pokračovat, a předpokládá, že uspěje,“ sdělil Pavel Vyhnánek (Praha sobě), radní pro finance.

Pryč s nevěstincem

Podnájemci společnosti Delta Center v čele se Showparkem, největším pražským veřejným domem, mezitím odmítli s městem jednat a opustit tržnici. Právě veřejný dům s 56 pokoji ale chce radní z místa dostat.

Podle preventisty Ivana Doudy jde ale o řešení spíše škodlivé. „Vím, jaké následky má někdy jednání politiků, když se chtějí předvést, jak zabraňují neřesti,“ domnívá se psycholog Douda.

S prostitutkami a jejich zákazníky přitom roste i riziko přítomnosti drog nebo násilí, které může mít policie na jednom místě snáze pod kontrolou.

Přesný počet žen pracujících v Showparku není znám. Sociální pracovnice z organizace Rozkoš bez rizika (R-R), která prostitutkám poskytuje testování na sexuálně přenosné choroby a sociální poradenství, jsou v kontaktu s asi 170 z nich. V minulosti se ale hovořilo až o třech stovkách žen.

„Zatím je to pro nás také trochu novinka. Každopádně panuje obava jako v případě nedávno uzavřeného klubu K5, že dojde k jejich přesunu na priváty, tedy do soukromých bytů či na ulici. A pro nás je pak takový kontakt daleko náročnější,“ vysvětluje Barbora Pšenicová z R-R. Názor provozovatele Showparku se redakci nepodařilo získat. Na telefonáty ani na SMS nereagoval.

Kultura místo ostudy?

Podle radního Pavla Vyhnánka je místo ostudou Prahy. „Nehraje vůbec roli, co si o tomto nejstarším řemesle kdo myslí. Jde o princip. Pokud chce někdo v tomto oboru podnikat, ať si pronajme komerční prostory od soukromníka,“ pokračuje s tím, že se areál má stát centrem Holešovic vhodným i pro rodiny s dětmi, kam budou Pražané chodit za kulturou, obchody i restauracemi.

Podle Pšenicové je ale prostituce profese jako každá jiná. „Není to postavené na nějaké morálce, zda má město takový prostor pronajímat. Město ho pronajímá s největší pravděpodobností jako prostor pro podnikání. Dá se to také říci tak, že v rámci snižování rizik alespoň víme, co se v podniku odehrává a tím můžeme rizika plynoucí ze sexbyznysu snižovat,“ dodává sociální pracovnice.