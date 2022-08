Žádost zakladatele

Pasáž a podzemní prostory pod palácem přímo vybízely k založení podniku, kam by mohli Pražané chodit na šálek čaje či kávy. Příležitosti se chopil cestovatel a japanolog Josef Hloucha, přezdívaný Joe. “Originální” Japonskou čajovnu Jokohama založil už v roce 1908 se svým starším bratrem Karlem v rámci Jubilejní výstavy obchodní a živnostenské komory na Výstavišti.

Tehdy z ní měli lidé spíše legraci, dokázala však zaujmout Vácslava Havla. Ten ještě toho samého roku, po skončení výstavy, Hlouchu oslovil, zda by ji nechtěl přenést do podzemí zbrusu nového paláce.

Češky v kimonech

Hlouchové bez váhání souhlasili a japonský čaj tak v centru Prahy na čas servírovaly Češky v japonských kimonech a s líčením připomínajícím gejší. Stěny Joe Hloucha ozdobil předměty ze své rozsáhlé sbírky.

"Jak pestrý lampion svítí tu barvy Orientu, míhají se dívky v ohnivých rouchách. Chceš srkati večer pravý čaj? Uniknouti na chvilku klidnému toku českého života? Sestup do podzemí Lucerny!" lákal v roce 1909 časopis Český svět. Podnik vzkvétal několik let, zakladatel se však dostal do finančních potíží a na konci 20. let ho musel zavřít. Jokohamu nahradila restaurace Zimní zahrada.

