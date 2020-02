Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) byla ještě před pěti lety největší soukromou vysokou školou v Česku. Ve „vrcholné“ éře měla kolem deseti tisíc studentů. Pak přišel zásah regulátorů z Akreditační komise, kteří instituci neprodloužili akreditaci pro klíčový obor speciální pedagogika. V médiích se tehdy o UJAK psalo i jako o „škole modelek“. Podle dlouholetého prorektora pro rozvoj, vědu a zahraniční styky tím byla škola nezaslouženě „zastavena v rozletu“.

Prorektor pro studium a vzdělávání UJAK Petr Kolář. | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

Daří se vám po skončení „bojů“ s tehdejší Akreditační komisí zlepšovat pověst a celkovou pozici UJAK?

Na přelomu let 2014–15, kdy vznikl medializovaný problém se speciální pedagogikou, jsme byli ve velkém rozletu. Stali jsme se první soukromou univerzitou. Zdá se, že se nám tato expanze stala trochu osudnou a zkomplikovala nám další vývoj. Přijali jsme tehdy asi osm nebo devět stovek studentů, kteří si potřebovali doplnit vzdělání a tlačil je čas. Zároveň jim žádná jiná škola nemohla nabídnout to, co my. Rozhodnutí je přijmout se nelíbilo dozorujícím orgánům. Od té doby jsou na nás uplatňována kontinuálně velmi přísná měřítka. Těšíme se ale z dílčích úspěchů poslední doby.