Propad stropu na Černém Mostě. O protiatomový kryt nejde, tvrdí hasiči

Městská část Praha 14 chce zjistit víc informací o objektu v ulici Bratří Synků, jehož strop se včera propadl. Hasiči dnes na sociálních sítích uvedli, že nešlo o protiatomový kryt.

„Podíváme se, jestli nemáme v archivu nějaké plánky. Pokud tam budou, tak podle nich rozhodneme, co budeme dělat – zda to zasypeme, nebo to budeme nějak zpevňovat. Jestli tam plánky nebudou, domluvíme se s jeskyňáři, aby se podívali dovnitř kamerou a zjistili, co tam dál je,“ uvedla Radiožurnálu Věra Joudová, vedoucí stavebního odboru na Praze 14.

Nejde o protiatomový kryt

Objekt, jehož strop se propadl včera, se nachází v sousedství školního hřiště. Výuku by to ale ohrozit nemělo. Dnes hasiči na sociálních sítích uvedli, že se nejedná o protiatomový kryt.

„Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy uvedl, že nikdy neměl v evidenci krytů výše uvedený prostor, který nemá parametry stále tlakově odolného krytu,“ uvedli hasiči na sociálních sítích.