Proměna Vítězného náměstí? Začíná soutěž, urbanisté dostanou tři miliony

Úředníci v oblasti daní odborný referent / vrchní referent Oddělení vyměřovací III. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Služba zahrnuje zejména:, - zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, Služební místo je vhodné i pro osobu se zdravotním postižením (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba). , Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 9. května 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, případně na podatelnu Územního pracoviště na Praze-východ, Thámova 27, 186 21 Praha 8., Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2100@fs.mfcr.cz, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: 6sxny3p.. Pracoviště: Finanční úřad pro středočeský kraj, územní pracoviště praha - východ, Thámova, č.p. 291, 186 00 Praha 86. Informace: Smrčková, +420 225 332 210.

Všeobecní administrativní pracovníci ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNIK/CE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme nové kolegy/ně na pozici: , , ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE, , Pracovní doba: Po-Pá 8:00-16:30h, Místo pracoviště: Řitka, , PROČ PRACOVAT PRO NÁS ? , - moderní pracovní prostředí, - pracovní smlouvu na dobu neurčitou , - zajímavé finanční ohodnocení , - širokou řadu možností využití zam. výhod , , NABÍDKA PRO ČLOVĚKA, KTERÝ... , - se administrativní práce nebojí, má s ní zkušenosti, - umí pracovat s PC (dobrá znalost MS Excel, Word), - je odolný vůči stresu, - spolehlivý, samostatný, zodpovědný, - je trestně bezúhonný, , CO BUDETE DĚLAT ? BUDETE... , - zpracovávat a zadávat dokumenty a data do IS, - vést evidence a inventury zboží, - provádět objednávky, - vést evidenci docházek zaměstnanců, - připravovat podklady pro zpracování mezd, , Oslovila Vás naše pracovní nabídka? Zašlete Váš životopis na email: zamestnani@abasto.cz. , , PODÍVEJTE SE NA NÁS, PATŘÍME DO SKUPINY HORTIM GROUP: , , www.youtube.com – video „Vítej v týmu“ , www.hortim.cz/cz/kariera/ , , Jsme moderní velkoobchodní společnost, která je zaměřená na distribuci ovoce, zeleniny a dalších plodin a surovin, pracujeme v příjemném a čistém pracovním prostředí, disponujeme moderní technologií a máme silné zázemí naší česko-irské mateřské společnosti Hortim - International.. Pracoviště: Abasto, s.r.o. řitka, K Třešňovce, č.p. 1348, 252 10 Mníšek pod Brdy. Informace: Dobroslava Kožíšková, +420 725 791 362.