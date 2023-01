Zdroj: Youtube

Minimálně první pololetí příštího roku by měla stavba probíhat bez větších zásahů do provozu. „V první fázi půjde nejprve o stavební činnost bez vyloučení provozu. Práce s dopadem do provozu začnou teprve po dokončení rekonstrukce trati v úseku Branický most – Praha-Krč – Spořilov, která by měla probíhat od léta 2023 do léta 2024. Konkrétní rozsah nezbytných omezení budeme moci stanovit po probíhající aktualizaci a optimalizaci postupů výstavby,“ dodal Gavenda. Komplikací pro dopravu v této části Prahy je i zhoršující se stav mostu přes Vltavu mezi Výtoní a Smíchovem.

Přestavba železničního mostu mezi Výtoní a Smíchovem má začít v roce 2026

Čtyřmiliardový projekt řeší celkovou rekonstrukci železniční stanice Praha-Smíchov v úseku od konce mostu přes Vltavu pod Vyšehradem po krajní výhybku berounské části stanice. V rámci projektu se počítá s rekonstrukcí železničního svršku a spodku, nástupišť, podchodů a všech technologických provozních souborů a stavebních objektů. Navržena je nová konfigurace kolejových rozvětvení na obou koncích stanice, dále přidání nástupiště č. 4, prodloužení podchodů a přepojení trati Praha-Smíchov – Hostivice z obvodu společného nádraží do obvodu osobního nádraží.

Zpoždění několik let

Správa železnic získala územní rozhodnutí pro rekonstrukci loni v únoru. Stavba nabrala značné zpoždění: podle letáku ke stavbě z roku 2019 měla začít už předloni v létě. Přestavba kolejiště a nástupiště je přitom jen jeden z balíku projektů, které mají vylepšit a zatraktivnit smíchovské nádraží. Správa železnic samostatně připravuje zbudování nové lávky přes kolejiště a opravu výpravní budovy, kde má vzniknout nové sídlo organizace.

Hlavní město Praha pak připravuje výstavbu autobusového terminálu nad kolejištěm a parkoviště. Budova se měla opravovat už od roku 2019, Správa železnic ale práce odložila, neboť je chce koordinovat s postupem města. Všechny projekty by se měly realizovat zhruba ve stejnou dobu.

Lávka pro pěší spojí prostor před nádražím s budoucím autobusovým terminálem Smíchov, který vznikne v místě dnešního společného nádraží a nad kolejištěm. Lávka současně umožní přístup do nově vznikající čtvrti Smíchov City s napojením na Radlice. Její maximální šířka bude 33 metrů.

Podle textu informace o zahájení stavebního řízení zatím nebude součástí evropský zabezpečovač ETCS, ale pouze příprava pro jeho instalaci.