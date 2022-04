Podle dva roky staré demografické studie zde ve větší míře než v ostatních částech hlavního města žijí lidé ve věku 60 až 75 let a ti, kterým je okolo 40. Způsobeno je to především intenzivní výstavbou sídlišť, která na daném území probíhala v 80. letech minulého století. Éru panelové výstavby však odstartoval už rok 1968. Tehdy byly Modřany, dnes nejrozlehlejší část Prahy 12, začleněny do hlavního města a pole i louky začaly zarůstat panelovými domy.