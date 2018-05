Projekt za dvě miliardy byl opuštěný. Outlet u letiště se konečně otevřel

Už v roce 2008 si italští investoři ze společnosti Palcor Czech vymysleli výstavbu outletového centra Galleria Moda. Jenže do finančních problému se dostali, aniž by stačili obchody otevřít. Přitom Pražany tehdy už několik billboardů na slavnostní otevření lákalo.

Pět let po krachu společnosti převzala areál s pozemky společnost Dreitonel, kterou měla financovat banka patřící do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Nový vlastník projekt přejmenoval na Prague The Style Outlets a čekalo se, že brzy uvede tuchoměřické obchodní centrum do provozu.

Nevyšel termín v roce 2014, nestihlo se to ani na jaře 2016. Mezitím převzala pronájem a správu španělská firma Neinver, která je druhým největším provozovatelem outletů v Evropě. Na české straně projekt patří do portfolia investiční skupiny Kaprain Group finančníka Karla Pražáka.

Ani loni nad podzim se však milovníci módního zboží ve slevě nedočkali. Až nyní - v pátek 18. května 2018 - se to povedlo. Centrum nabízí návštěvníkům v první fázi přes 100 obchodů tuzemských i zahraničních značek na ploše téměř 20 tisíc m2. K dispozici je 2400 parkovacích míst.

Hamleys otevře první outlet

Bezprostředně po otevření bude v centru působit 63 značek, 10 dalších otevře své prodejny během následujících týdnů. A třeba hráčkářství Hamleys zde zprovozní vůbec první evropský outlet, dosud mělo velký obchodní dům v ulici Na Příkopě. Mezi novinky patří rovněž Marina Militare nebo Gattino a řada dalších módních značek.

Zákazníci se mohou těšit také na slevněné zboží od známých firem Adidas, Benetton, Bogner, Geox, Karl Lagerfeld, Nike, Palmers, Pepe Jeans, Trussardi nebo Versace Jeans. Nechybí samozřejmě služby zákazníkům jako wifi připojení, chill out zóny, dětské koutky, terasa, restaurace, kavárny včetně výhledu na nedaleké letiště.