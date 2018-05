Projekt Polaď Prahu. Město slibuje 112 miliard do dopravy

Metropole představila nový „zásobník“ projektů a opatření, jež mají dopravu v Praze v příštích letech zlepšit. V dokumentu je 240 návrhů, lidé si je mohou prohlédnout na výstavě, která v úterý odstartuje v areálu CAMP v Emauzích.

Jde o takzvaný plán udržitelné mobility, který vznikal téměř tři roky. Praha ho pojmenovala jako projekt Polaď Prahu, seznam projektů zveřejnila na zasobnik.poladprahu.cz. Nově chce také hlavní město dávat pevný podíl ročních výdajů do dopravy.

Klíčové má být dokončení Pražského okruhu, vnitřního městského okruhu, stavba metra D a modernizace železnice v Praze. "Největším problémem dopravy je dnes obrovský nárůst dojíždějících obyvatel do města. To materiál řeší," řekl Marek Zderadička, ředitel sekce infrastruktury a krajiny Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy.

Proto se podle něj do plánu výrazně zapojil i Středočeský kraj, například budováním P+R parkovišť. Na ně plán počítá s více než třemi miliardami korun.

Plán je podmínkou pro získání dotací

"Plán má ukázat, jak se bude v Praze rozvíjet doprava. Má ukázat, že v dopravě existuje koncepce, odborníci se na problematiku podívali komplexně," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Ten chce prosadit, aby na dopravu šel v Praze trvale neměnný objem výdajů: 35 procent všech investicí a 37 procent z běžných výdajů. „Tak jak se bude dařit městu, tak se bude dařit dopravě,“ řekl Dolínek. Podle něj je potřeba, aby se v Praze plánovalo dlouhodobě.

Plán je podmínkou pro získávání evropských dotací. Praha chce přesvědčit ministerstvo dopravy, aby přispívalo více i na její projekty, protože je nevyužívají jen obyvatelé Prahy, ale i návštěvníci či pravidelně dojíždějící.

Podle Dolínka vznikl materiál, který je jakýmsi zásobníkem projektů pro politickou reprezentací jen pro Pražany. V něm je 240 návrhů v hodnotě 112 miliard, které jsou podle autorů prioritou, značnou část ale nebude platit Praha, ale stát (trať na letiště či Pražský okruh).

"Je to plán, aby nová politická reprezentace vždy v zásobníku našla to, co jejich voliči podpořili a čemu dali prioritu," dodal Dolínek. Celkem jsou v zásobě projekty v hodnotě až 340 miliard korun.

"Všechna města, která jsou úspěšná, měla dlouhodobé plány," dodal Dolínek. Podle něj by plán neměl být závazný, ale návodný. "Pokud se díky němu budou čerpat dotace, tak je ho potřeba brát velmi vážně," dodal. Materiál zamíří na konci září do zastupitelstva.

Parkoviště, dobíjecí stanice a mýtné

Velký objem míří do cyklostezek, v plánu je například nová trasa z Proseku až do Brandýsa nad Labem. Praha v materiálu počítá také s masívním budováním dobíjecích stanic, počet elektromobilů v hlavním městě má stoupnout na 56 tisíc v roce 2030. Na některých projektech se už pracuje, jako příklad uvádí Dolínek chystanou modernizaci vysočanského nádraží.

Plán mobility neřeší jen stavby, ale například i vzdělávání uživatelů dopravy. Podle Dolínka zvažují i zřízení koordinátorů na městských částech, kteří by řešili i nákladní dopravu, například zásobování obchodů.

Dolínek současně potvrdil, že plány počítají i se zavedením mýtného v Praze. Zatím ale není jasné, kdy bude zavedeno. "Chybí pro to legislativní opora, nicméně je to určitě opatření, které bychom měli řešit," dodal Dolínek.