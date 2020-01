V nové knize představuje Černý třeba historii bohnického „hřbitova bláznů“ nebo podobizny sovičky nad průchodem mezi Národní třídou a nádvořím u paláce Platýz. „S nadsázkou lze říct, že jde o nejstarší dopravní značku v Praze. Vznikla před víc než dvěma staletími a dávala formanům signál, jestli je ve dvoře místo. Nádvoří sloužilo jako celnice i parkoviště povozů, které vezly zboží na přiléhající trhy,“ uvedl Černý.

Jak byste definoval „tajemství Prahy“?

Některé kapitoly pojednávají o místech nebo věcech, které jsou i známé, ale jejich historické a další souvislosti nejsou zcela ve všeobecném povědomí. Jako příklad můžu zmínit vyobrazení ledňáčka na staroměstské Mostecké věži. Byl jsem s fotografkou Lenkou Petruželovou fotit Brusnici, což je pro Prahu velmi důležitý potok. Podle proroctví kněžny Libuše se totiž na jeho soutoku s Vltavou mělo město postavit. A na ostrohu u toho soutoku dnes stojí Pražský hrad, který Brusnice obtéká Jelením příkopem. Dnes už je Brusnice převážně skrytá v kanálech. Kousek je na povrchu v parku Maxe von Stöla u Mariánských hradeb. A právě tam si Lenka při focení všimla živého ledňáčka.

Ten má v dějinách Prahy nějaké významné místo?

V osobním znaku ho měl z několika zajímavých důvodů král Václav IV., který dotáhl řadu projektů po mnohem slavnějším Karlovi IV. včetně té Mostecké věže. Pozoruhodné je, že dnes se ledňáček do Prahy po mnoha desetiletích pomalu vrací. Prokazatelně tohle mytické a roztomilé zvířátko žije třeba v Čertovce nebo pod Strakovou akademií. A to je zase známka toho, že se tu zlepšuje životní prostředí, protože ledňáček je na něj citlivý.

A co je podle vás zajímavého třeba na „hřbitovu bláznů“ v Bohnicích?

Po desítky let se tam pohřbívali chovanci ústavu a částečně i zaměstnanci a také nějací vojáci. Kolem toho místa pochopitelně kolují různé legendy. Někteří lidé se ho bojí, protože tam jsou pochovaní i různí devianti a podobní. Až na výjimky tam nejsou žádné náhrobky, což podle mě souvisí s tím, že se rodiny choromyslných spíše zříkají. A to myslím platí dodnes.

Co podle vás nejvíc baví čtenáře na vašich knihách?

Věci, o kterých tam píšu, jsou většinou ověřitelné. Nebývají úplně notoricky známé, nicméně dost často jsou na notoricky známých místech. Popisuji souvislosti, které nemusí člověka hned napadnout, ale je za nimi, alespoň doufám, zajímavý kontext. Třeba to, kde si má člověk stoupnout, aby vedle Karlova mostu uviděl už neexistující Juditin most. Jeho tvar je totiž zachovaný v okolních domech a věžích.

Myslíte si, že je studnice těchto tajemství nevyčerpatelná?

Myslím, že ano. Já žiji v tomhle tisíciletém městě celý život, ale některé věci mi docházejí až teď. Postupně se mi pospojují a postupně chápu, proč jsou tak, jak jsou. Praha se navíc stále vyvíjí a podle mě přežije všechno. I nějaké pandy na Staromáku. Já jsem zatím vybíral hlavně příběhy z centra a širšího centra. I vzdálenější čtvrti si ale s sebou nesou zajímavé příběhy. Do případné další knihy bych rád dal například kapitolu o tzv. svatováclavské cestě. Po ní vezli mrtvé tělo svatého Václava z Boleslavi do Prahy a dodnes je částečně zachovaná. Lemuje ji série kapliček a občas i kostelů, které zase mají svou jedinečnou minulost. Jsou vidět třeba na polích u Vinoře nebo u Letňan.

Objevujete ony příběhy systematickým studiem nebo spíše intuitivně?

Většinu věcí, které popisuji, vím de facto z rodiny. Má rodina měla po staletí, až do nástupu komunismu pekárnu v Petrské čtvrti. Z vyprávění prastrýce, táty i dědy znám základní věci. A když pak potkám toho ledňáčka na rybníce, tak se do toho ponořím a dva dny si čtu o ledňáčkovi. A postupně zjišťuji, jak ohromné to může být téma, kam až se při takové četbě lze dostat. Na jednu stranu třeba do ložnice Václava IV., na druhou stranu třeba k Ježíši, který táhne kříž na Golgotu. Malé, roztomilé zvířátko dokáže otevřít velké a rozmanité světy. A mě fascinuje tenhle typ souvislostí. Mé knihy určitě nejsou historické studie, ale spíše novinářské texty. Vycházejí z příspěvků psaných původně pro facebookovou stránku Miluju Prahu. Texty v knize nejsou příliš rozsáhlé, ale je v nich to podstatné a mají logickou strukturu. Nechybí samozřejmě pěkné fotky.

Vámi založenou stránku Miluju Prahu sleduje přes sto tisíc uživatelů. V čem tkví její úspěch?

Podstatnou část obsahu představují krásné fotky Prahy, které může nabídnout kdokoliv. Sdílené snímky dostanou obvykle tisíce lajků. Z nejlepších fotek pak děláme každý rok kalendář a vždy na jaře výstavu s následnou charitativní aukcí. Přispěvatelů dnes máme stovky, možná drobné tisíce. A pro každého z nich je tak případné zařazení jeho počinu do kalendáře či na výstavu docela prestižní událost.

Kdo je David Černý

Narodil se v roce 1971 v Praze. Pochází z pražské pekařské rodiny. Celý život žije v centru metropole. Pracoval jako novinář. Je autorem knih 25 tajemství Prahy a Nová tajemství Prahy. Tvůrce projektu Miluju Prahu. Vystudovaný historik.

Chápete tu webovou stránku jako určitý protipól masmédií, která přinášejí na rozdíl od Miluju Prahu hodně negativních i smutných zpráv?

Záměrně tam nedávám věci, které s sebou nesou byť závan nějaké kontroverze. To je možné udělat jen výjimečně a musel by proto být nějaký velmi osobitý důvod – například nějaké hodně důležité výročí. Klidně bych třeba publikoval příspěvek o historii Mariánského sloupu, ale neměl by se dotýkat toho konkrétního sporu. Smyslem je především ukazovat to, že je Praha zkrátka pěkná, že se tu dějí zajímavé věci a že je fajn tu žít. A lidé, které tenhle projekt zajímá, jsou podle mých zkušeností vesměs velmi milí. Nenávistné nebo pitomé komentáře na stránce Miluju Prahu jsou naprosto výjimečné.

Magistrátní koalice tvrdí, že esteticky kultivuje historický střed města. Zakázala velké zvířecí masky i tzv. pivní kola. Snaží se též o regulaci reklamních poutačů na kamenných obchodech. Jak na tyto kroky jako obyvatel centra pohlížíte?

Vývěsní štíty nejsou drobnost. U nás v ulici je obchod s alkoholem. Majitel si do výlohy instaloval čtverec s ostrým bílým světlem. Do tří do rána je tam jako za bílého dne a světlo z plynových lamp v okolí kvůli tomu zaniká. To samozřejmě městu ubližuje. Stejně jako pivní kola, která si z veřejného prostoru dělají hospodu a nestarají se o to, kam jde zákazník na záchod. Pandy byly mně osobně spíše ukradené. Takových věcí se v Praze už objevilo spoustu - vždy přišly a odešly. Jsem rád, že jsou zakázané, ale nemyslím si, že se kvůli tomu muselo vynaložit takového úsilí. Hodně místních lidí včetně mě ale nepotěšilo nedávné zavedení pěší zóny na Mariánském náměstí.

Zkomplikovalo vám to život?

Trochu ano, přestože jde o na první pohled drobnou věc. Radnice to zřejmě bere tak, že jde o vyšší zájem, kterému se musí všichni přizpůsobit. Já jsem se naopak snažil vysvětlit, že místní lidé mají místní potřeby. Je to podobné, jako když vezete na vesnici babičku tři sta metrů do kostela, protože už by tam sama nedošla. Já osobně bych potřeboval dovést něco objemnějšího až k domu či z domu tak jednou dvakrát za měsíc. Což ale teď nemůžu. Při zavádění takovýchto na oko líbivých opatření by měl být vždy brán ohled na lidi, kteří žijí v bezprostředním okolí. Dotyčné opatření s námi ale nikdo nekonzultoval. Přitom by stačilo dát na náměstí sloupek, který by zajel do země, když by potřeboval projet obyvatel okolních ulic. Ve chvíli, kdy odstraníte z centra auta, tak odstraníte i lidi.

Zavádění pěších zón v jádru Prahy tedy považujete za kontraproduktivní?

Vypozoroval jsem, že každou novou pěší zónu v nejužším centru okamžitě zaplaví turistický ruch, protože zákazy vjezdu jsou samozřejmě v zájmu obchodníků. Kupní síla turistů je pochopitelně vyšší než místních obyvatel a důsledkem je proto i to, že řeznictví nahrazují obchody se sklem. Před tím zavedením pěší zóny na Mariánském náměstí jsem varoval, že tam nebudou sedět žádní sousedé, ale turisté. A ti tam také sedí. Je jen otázkou času, kdy se tam objeví stánek s trdelníky. Na Staroměstském náměstí, v Celetné nebo Železné ulici už dnes nebydlejí lidé. Proč? Protože tam jsou pěší zóny. Tlaku peněz se tam nedá odolat a nelze tam žít. Dopady některých rozhodnutí nemusí tedy být tak jasné, jak se jeví.

Kritizujete též postoj vedení města k novoročnímu ohňostroji, který místo magistrátu uspořádala Praha 2. Proč by ho podle vás měla organizovat metropole a proč nestačí videomapping jako náhražka?

Praha potřebuje městské rituály, během kterých lidé prožívají něco společně. Nemusí to být moc často – stačí třeba třikrát do roka. A právě ohňostroj má tu energii Pražany takto spojit. Je jednou z mála příležitostí, které jsou k tomu vhodné. Labutím neubližuje a lidi nestresuje desetiminutový profesionální ohňostroj, ale dvacetihodinové nepřetržité bouchání petard, proti kterému magistrát nic neudělal. O silvestrovské noci se pálilo z pontonu uprostřed Vltavy u Karlova mostu jako o život a proti tomu nezasáhl vůbec nikdo - ani policie ani ochránci labutí, ani strážníci, ani primátor. Zranění labutě, jejíž fotku zveřejnil primátor na svém facebookovém profilu, tak nejde na vrub organizátorů letošního městského ohňostroje, ale na vrub těm lidem, kteří během silvestrovské noci ve městě stříleli jako smyslů zbavení a magistrátu, který divoké používání zábavní pyrotechniky toleruje. Nejrůznější ohňostroje jsou navíc v Praze odpalovány prakticky denně, aniž by to kdokoliv řešil. Proto ten postoj města k ohňostroji považuji za výraz zpupnosti a populismus nejhrubšího zrna – podobně jako v případě uzavření Mariánského náměstí i pro auta rezidentů.

Pociťujete jako rezident Prahy 1 stále větší a větší nápor turistů, hluku a podobně?

Turismus se samozřejmě zakusuje do města čím dál víc. Jeho tlak stoupá. S tím hlukem si nejsem jistý. Já jsem ale vždy uměl městem nějak pohodlně projít, protože znám zdejší uličky. Nechodím tam, kde jsou davy turistů. Bydlím 150 metrů od Staroměstského náměstí, kde jsem ale nebyl dva měsíce. Průchod mimo turistické trasy je nicméně dnes také složitější než před lety - také kvůli příbytku pěších zón se významně rozšířil záběr turisticky vytížených tras. Ty se dřív soustředily v podstatě jen na Královskou cestu, Staroměstské náměstí, Celetnou a pár dalších ulic a náměstí. Velkou roli ve vytlačování starousedlíků nepochybně hraje i fakt, že se z obytných domů stávají neoficiální hotely. Jednoduše se tomu ale čelit asi nedá, protože je to otázka poptávky a nabídky. Prostor pro normální život v centru pořád je, ale zmenšuje se. Máme přitom své specifické potřeby. Stejně jako obyvatelé jakékoliv jiné čtvrti třeba vodíme děti do školy. Přes ty miliony turistů akorát nejsme vidět a někteří lidé mají asi mylnou představu, že v centru žijí jen nějací zbohatlíci. Nežijí.

Existují ještě v centru „neturistické“ hospody, kam se dá zajít na pivo?

Je jich ještě dost. Se sousedy chodíme na pivo hlavně do Konviktu. Dá se jít k Tygrovi, Pinkasům, Hrochovi nebo k Černému volovi na Hradčanech. Myslím si, že přežily hospody, které jsou právě schopné obsloužit místní.