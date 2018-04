Projekt hotelu Ritz-Carlton v domě U Sixtů by měl pokračovat, doporučuje komise

Smlouva mezi hlavním městem a společností Akroterion, která chce u Staroměstského náměstí otevřít hotel Ritz-Carlton, by mohla být uzavřena a projekt hotelu by tak pokračoval. Doporučila to majetková komise hlavního města. Rozhodnout ovšem budou muset radnice.

dnes 17:29 SDÍLEJ:

Praha vypověděla smlouvu s firmou koncem loňského roku. Firma Akroterion totiž nesplnila podmínku, aby soubor budov opravila a zprovoznila do září loňského roku. Nová navržená smlouva počítá s vyšším nájemným a podmínkou otevření hotelu do roku 2022. ČTĚTE TAKÉ: Budoucnost areálu domu U Sixtů? Možná už svítá na lepší časy Nová smlouva Investor z osmi objektů vlastní čtyři a zbylé čtyři si od Prahy pronajímal. Městu ale po dvaceti letech došla trpělivost a koncem loňského roku smlouvu. Náměstkyně Petra Kolínská dnes uvedla, že je lepší se domluvit se stávajícím investorem než znovu začínat od začátku. "Pokud bychom chtěli začít od začátku, znamenalo by to další chátrání a čekání," řekla Kolínská. Komise doporučila uzavřít s firmou novou smlouvu, který by garantoval o sedm procent vyšší nájem než ten původní. Hotel by měl být zprovozněn do roku 2022, hrubá stavba by měla být hotova o rok dříve. Investor by také měl zaplatit desetimilionovou pokutu za nedodržení předchozí smlouvy. ČTĚTE TAKÉ: Areálu domu U Sixtů svítá na lepší časy Záměr se nelíbil památkářům "Součástí smlouvy by měl být také nově závazek veřejné prostupnosti komplexu mezi ulicemi Celetná, Železná a Kamzíkova," uvedla Kolínská s tím, že by v areálu mělo vzniknout i 26 bytů. Stavební povolení firma získala už v roce 2014. Záměr se nelíbil památkářům a části odborníků. Ministerstvo kultury v roce 2016 zrušilo kladné stanovisko pražských památkářů, kteří ho následně vydali znovu. Projekt byl v následujících čtyřech letech přepracován. ČTĚTE TAKÉ: Hotelový komplex U Sixtů ještě dostane poslední šanci Chátrající dům U Sixtů je pravděpodobně románský či gotický objekt z 12. či 13. století. Barokní průčelí pochází z 18. století. Kromě Sixtova domu projekt zahrnuje objekty U kamenného ptáka, U uherské koruny, U jednorožce, U bílého koníčka, U černého slunce, U Kamenného beránka a U bílého vlka. ČTĚTE TAKÉ: Poslední šance komplexu U Sixtů

Autor: Redakce