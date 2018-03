Prodloužení metra C do Čakovic je stále ve hře

Zprovoznění nového úseku je reálné kolem roku 2030. Politici mají na význam projektu různé názory. První na řadě je stále „déčko“.

Plán na prodloužení „červeného“ metra do Čakovic má jasnější obrysy. Praha dostala analýzu od firmy Metroprojekt, která navrhuje trasu nového úseku v délce tři a půl kilometru. Návrh ideální varianty počítá se třemi novými stanicemi: u sídliště Letňany, ve Veselské ulici a s konečnou u čakovického vlakového nádraží.

Časově náročnější

Studie vyčíslila náklady projektu na 16 miliard korun a dobu stavby včetně přípravy odhadla na 12 let. Jak již Pražský deník informoval, Metroprojekt současně zpracoval analýzu stále zvažovaného prodloužení metra linky A z Nemocnice Motol na Letiště Václava Havla.

Ve srovnání s tímto dvojnásobně dlouhým úsekem vychází realizace „čakovické“ přípojky jako časově náročnější a finančně nákladnější v přepočtu na kilometr délky. Důvodem je potřeba většího zahloubení u linky C.

Prioritou je příprava metra D

Její prodloužení prosazuje delší dobu čakovická radnice v čele se starostou Alexanderem Lochmanem (STAN). Hlavním argumentem je rychle rostoucí počet obyvatel na tomto severovýchodním okraji Prahy i v sousedních aglomeracích Středočeského kraje, odkud přes Čakovice a Letňany dojíždí stále více lidí za prací.

Vedení města si nechalo zmíněnou studii zpracovat s tím, že podle ní rozhodne o dalším postupu. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) není pravděpodobné, že by příprava projektu začala před podzimními komunálními volbami. „Prioritou je příprava metra D před případným prodloužením linky A. Až za ně řadím metro do Čakovic. Nebylo by podle mě rozumné to příliš drolit a začínat další a další projekty,“ řekla Pražskému deníku Krnáčová.

Náměstek primátorky che také „áčko"

Její náměstek pro oblast dopravy Petr Dolínek (ČSSD) naproti tomu považuje protažení „céčka“ za nutné a věří, že by se mohlo stihnout i za kratší dobu. Dolínek vyjadřuje nákladnému záměru podporu už delší dobu.

„Je to velmi důležitý projekt. V této části Prahy žije stále více lidí a mnoho jich tudy dojíždí za prací. Čekám teď, jak se k návrhu postaví představenstvo dopravního podniku,“ komentoval to Dolínek, který vnímá jako smysluplné i případné napojení dalších okrajových sídlišť na metro. „Proto chci také prověření možností prodloužení trasy A na východě Prahy směrem do Petrovic, Horních Měcholup či Hostivaře,“ dodal primátorčin náměstek.

Aktuální spory

Čakovický starosta věří, že se priority Prahy v tom směru mohou změnit prakticky ze dne na den. „U metra D se dají čekat další komplikace, které celý projekt oddálí. Prodloužení do Čakovic tolik komplikované není. A politici potřebují ukazovat jasné výsledky. Tím by mohlo být právě metro v této lidnaté severní části metropole,“ uvedl k tomu Lochman. Jeho spekulace podporují právě aktuální spory mezi radními o architektonickou soutěž k interiéru budoucích stanic „déčka“ a také o zapojení soukromého investora do infrastruktury nové linky. Současná opozice, která se po podzimních volbách může chopit kontroly nad Prahou, má k plánu nejednotný postoj.

Nejlepší reálné řešení

TOP 09 je spíše pro, ODS se k němu staví rezervovaně a Piráti z něj nejsou vůbec nadšení. „Prodloužení metra C do Čakovic v současnosti nepovažuji za prioritní stavbu, o které by stálo za to uvažovat. Výrazně by zatížila pražský rozpočet, který snad už co nejdříve nebude mít peněz nazbyt kvůli výstavbě metra D,“ komentoval to šéf zastupitelského klubu Pirátů Adam Zábranský.

Dopravní expert z iniciativy Auto*Mat, která podporuje šetrnou mobilitu, vnímá metro do Čakovic jako nejlepší reálné řešení v této oblasti. „Nebude to ale žádná sláva, pokud jde o dojezdovou dobu do centra. Ideálnější by bylo protažení tramvaje z ďáblického sídliště, ale to nejspíš není průchodné. Prioritou nicméně má být metro D,“ myslí si Vratislav Filler z Auto*Matu.