„Navržená cena je extrémně nízká. Vzhledem k zájmu developerů o lokalitu je jejich skutečná tržní cena v rozmezí 40 až 60 milionů korun,“ řekl předseda zastupitelského klubu Pirátů Jaroslav Němec. „Pozemek je oceněn 13 tisíci korun na metr čtvereční, my to prodáváme za 9,6 tisíce za metr čtvereční. Hned naproti přes ulici, kde jsou už postavené bytovky, je to 20 tisíc za metr čtvereční,“ poznamenal Němec.