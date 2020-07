Ostrov, o kterém máme nejstarší zmínky z roku 1169, byl postupně zvyšován přirozenými náplavami nebo navážkami. Mezi první stavby patřily mlýny, které jsou pro pražské Benátky typické.

Ohledně vzniku jména ostrova jsou dodnes nejistoty. Jedna z nejpravděpodobnějších teorií tvrdí, že jméno může být odvozeno z latinského slova campus, které znamená ploché pole nebo planina.

Další uvádí, že ostrov může nést jméno po šlechtici Rudolfu Tychonu Gansnebu Tegnagelu z Campu, který na ostrově vlastnil dům a byl vnukem astronoma a alchymisty Tychona Braheho.

Požár a děti z věže

V jižní části ostrova se nachází stejnojmenný park, který nabízí rozsáhlé travnaté plochy a několik soch. Potkat zde můžete Dívku s hrozny od Karly Vobišové, Hranol od Mariána Karla nebo sochy Babies. Jejich autorem je David Černý, autor Miminek ze Žižkovského vysílače.

Vedle nich se nachází Museum Kampa, které je momentálně kvůli požáru z minulého týdne dočasně uzavřeno. „Náš plán je do 14 dnů otevřít alespoň provizorně část muzea, nejméně zasažené je dolní patro. Druhá část muzea bude zavřena několik měsíců,“ uvedl na tiskové konferenci Jiří Pospíšil, šéf správní Nadace Jana a Medy Mládkových.

„Poškozené jsou hlavně sochy, na které padal popel, obrazy byly povětšinou zabalené,“ dodal. V parku jsou nyní nainstalovány panely, připomínající proces s Miladou Horákovou, která byla před 70 lety popravena.

Vodník a chobotničky

Čertovka a pražské Benátky svým vzhledem učarovaly i řadě filmařů. „To je táta, to je les, to je máma, to je pes,“ je jedna z hlášek hlavních hrdinů z filmu Chobotnice z II. patra, jehož některé scény se natáčely na ostrově.

Pro film Amadeus si toto místo zvolil Miloš Forman a Čertovka si také zahrála ve filmu Mission Impossible s Tomem Cruisem. Kromě nádherných výhledů, ale potok nabízí také přátelské strašidlo vodníka Karbourka.

„Příležitostně jej můžete vidět, když vyleze z vody a žebrá od kolemjdoucích, aby mu přinesli džbánek piva,“ vypráví legenda. Dříve totiž chodíval do hospod se zdejšími štamgasty a hospodští mu vždy přinesli kbelík s vodou, do kterého si mohl ponořit nohy. „Za nových časů mu už hospodští kbelík nenosili, což vnímal jako velkou nezdvořilost. Začal nenávidět všechno nové a rozhodl se proto setrvat v potoce se svým majetkem.“

John Lennon a Jan Werich

Ke Kampě neodmyslitelně patří zeď Johna Lennona. Pestrobarevně pomalovaná plocha, která symbolizuje hrob slavného frontmana skupiny The Beatles. Historie nápisů ale sahá až do 60. let minulého století. V tu dobu se na zdi začaly objevovat vzkazy pro Jana Wericha, který nedaleko na Kampě bydlel. Kromě něj v domech na ostrově bydlel například Josef Dobrovský nebo Adolf Kašpar.

Mezníkem zdi se stal rok 1980, rok vraždy slavného zpěváka. První nápis, společně s Lennonovou fotografií se na zdi u Maltézské zahrady objevil pár dnů po jeho smrti. Zněl: „Za Johna Winstona Lennona, 9.1.1940 – 8.12.1980“. Do druhého dne ale nápis i fotografie zmizely pod nánosem barvy.

Postupem času přibývaly citáty z Johnových písní, které odsuzovaly totalitní režim a oslavovaly mír, ale byly neustále odstraňovány. Po roce 1989 se zeď stala symbolem svobodných ideálů. Majiteli zdi, řádu maltézských rytířů ale již došla trpělivost a ve snaze zabránit vandalismu na vlastní náklady zeď zrekonstruoval a nainstaloval kamery.

„Normální“ lidé mohou psát vzkazy jen na vyhrazené místo a jen fixou, tužkou nebo křídou. Na nynějším vzhledu zdi se podílelo přes 30 umělců z pěti zemí. Zeď zdobí symboly lásky, svobody a samozřejmě Lennonův portrét.