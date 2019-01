/FOTOGALERIE 2018/ Reprezentační ples Univerzity Karlovy v pražském paláci Žofín se koná v pátek. Je vyprodán. Ale část studentů se bouří proti tomu, že mezi sponzory akce je i Agrofert ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Hodně lidí tento fakt znechutil a na ples UK nepůjdou. Rektor Tomáš Zima vzkázal, že Agrofert sponzoruje společenský večer od roku 2015 a má stejné podmínky jako ostatní.

Když organizátoři zveřejnili seznam partnerů očekávané akce, na internetu se hned objevily reakce naštvaných studentů. „To raději udělejte v tělocvičně a pouštějte hudbu ze Spotify, jestli není dost financí bez Agrofertu,“ zní jeden z mnoha příspěvků. „Vážně chcete, aby se studenti za svoji Alma mater museli stydět?“ ptá se další diskutující. „Aspoň k něčemu jsou ty dotace z Evropské unie dobré,“ přidal jiný v ironickém duchu.

Čtyři studenti 2. lékařské fakulty UK, která sídlí v Motole, se dokonce rozhodli kvůli tomu oslovit rektora Zimu. „Andrej Babiš je usvědčený spolupracovník StB, majitel mediálního impéria, jehož prostřednictvím ovlivňuje denní tisk, a trestně stíhaná osoba. Mimo to je holding Agrofert v současné době vyšetřován Evropskou komisí pro podezření ze střetu zájmu premiéra Babiše v souvislosti s evropskými dotacemi, což je proti právním předpisům Evropské unie,“ napsali v otevřeném dopise.

„Naproti tomu Univerzita Karlova vždy podporovala demokracii, bojovala za volnost slova a tisku, za morální hodnoty a akademické tradice, a hrdě se hlásila k odkazu bojovníků za svobodu,“ dodali medici v souvislosti se studentem historie Janem Palachem, jemuž byla při příležitosti 50. výročí jeho sebeupálení odhalena pamětní deska v Karolinu. „Nunuťte nás se za naši univerzitu, k níž jsme se vždy hrdě hlásili, nyní stydět,“ vzkazují rektorovi mladí lidé.

Studentské spolky kromě Babišova Agrofertu zmiňují i J&T Banku, která se podle nich podílí na soustavné devastaci národních parků na Slovensku. „Nesouhlasíme s tím, aby takové firmy byly spojovány, natož finančně podporovaly Univerzitu Karlovu, která byla vždy apolitická, obhajovala principy demokracie a vysoké morální hodnoty,“ uvedly ve facebookovém příspěvku.

„V posledních letech naše politická kultura příliš nevzkvétá, ale naopak upadá. Do popředí se dostávají projevy nenávisti, fakta jsou opomíjena a ztrácejí na významu, všechno je kampaň či účelovka a obyčejná omluva vymizela ze slovníku našich vrcholných představitelů republiky,“ připojila se Asociace studentů fyzioterapie, kteří obvykle o politická témata nejeví tolik zájmu.

Sponzoři dostanou vstupenky

Vedení Univerzity Karlovy však zaujalo k celé věci poněkud alibistický postoj. Pořadatelé reprezentačního plesu pouze odkázali na rektorův dopis, na facebookové stránce se snaží situaci zlehčit a opakují, že Agrofert patří mezi tradiční sponzory. Partnerství však začalo v době, kdy už Babiš byl místopředsedou vlády a ministrem financí. Stále nedořešená kauza Čapí hnízdo vznikla ještě dříve.

„Těší mě váš zájem o kredibilitu a dobré jméno naší Alma mater, které mi také leží na srdci. Podpora akcí UK podléhá ve všech případech sponzorským či jiným smlouvám s jasně danými kritérii a pevně stanoveným plněním smluvních stran,“ odepsal budoucím lékařům Zima s tím, že existuje mnoho partnerů. „V případě podpory plesu UK se jedná o zveřejnění log či reklamních vizuálů partnerů v rámci akce a její propagace a poskytnutí vstupenek,“ tvrdí rektor.

Nemělo by to tedy být tedy tak, že by kontroverzní společnosti platily třeba pronájem sálu, kapelu či ceny do tomboly. I když organizátoři v neděli napsali: „My chceme ještě moc poděkovat všem partnerům plesu Bez vaší pomoci by to nešlo! A hlavně díky nim můžete vyhrát v tombole skvělé ceny.“

Někteří studenti zašli v kritice spojení UK s Agrofertem až tak daleko, že připomněli Zimovu minulost. V letech 1983 a 1990 byl totiž současný rektor stranickým kolegou nynějšího předsedy vlády v KSČ. Zima stál navíc v čele fakultního výboru SSM během revoluce v listopadu 1989.

V červnu 2016 byl hostem Barbory Tachecí na vlnách Radiožurnálu a moderátorka se jej zeptala, zda mu vadí fakt, že byl za dob normalizace členem komunistické strany? „V aspektech té doby, která byla. Na druhou stranu tam byla řada lidí, kteří prosazovali změny, a byl jsem jeden z těch, který podepisoval, že akce na Albertově 17. listopadu bude,“ odpověděl Zima.

„Proč student, který má vynikající výsledky vlastně vstoupí do strany?“ položila Tachecí další otázku. „Může to být i pro jistotu a úplně ne všichni v mém příbuzenstvu byli režimem vnímáni pozitivně,“ hájil se dvaapadesátiletý lékař a biochemik, který po absolvování v roce 1990 získal o šest let později titul docent a v roce 2001 byl jmenován profesorem. Rektorem se stal na začátku roku 2014.