Proboha, proč zrovna v Resslovce? Asfalt hyzdí chodník před kryptou parašutistů

Za měsíc, 6. prosince, uplyne již sedm let od zahájení vyšetřování vraždy neznámé ženy. Jelikož se případ dosud nepodařilo objasnit, dal by se již považovat za jeden z kriminalistických pomníčků. Ale policie na něm stále pracuje a nyní zveřejnila nový a věrohodný identikit zavražděné. Od pomoci veřejnosti si tak slibuje, že by se v případu mohla někam posunout.