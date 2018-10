Praha otevřela lávku na železničním mostě. Původní barva byla jedovatá

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) po více než deseti měsících otevřela pro pěší a cyklisty lávku podél vyšehradského železničního mostu přes Vltavu mezi Výtoní a Smíchovem. Oprava druhé lávky začne na jaře příštího roku.

Samotná rekonstrukce trvala od konce dubna, lávka pro pěší byla uzavřená kvůli havarijnímu stavu od prosince loňského roku. Oprava vyšla na 15 milionů korun.

Na lávce, která vede po levé straně mostu ve směru od Výtoně na Smíchov, došlo ke kompletní rekonstrukci. Lávky jsou natřené původní brčálově zelenou barvou, mostovka je nová dřevěná, nově jsou uchyceny také inženýrské sítě. Oprava probíhala kvůli památkové ochraně původní metodou nýtování.

Stavbaři museli vyřešit i problém s tím, že barva z lávky byla jedovatá. „Abychom nekontaminovali Vltavu, musel dodavatel pracovat pod plachtami a most čistit nikoliv vodou, ale pískem. Tato metoda se nazývá otryskání a používá se při ní zvláštní kompresor, který dokáže použitý písek znovu nasát a opakovaně ho použít,“ popisuje proces prací generální ředitel TSK Petr Smolka.

Důvodem uzavření lávky byla plošná koroze ocelových prvků lávky. Dřevěná mostovka byla zdeformovaná a vykazovala známky skryté hniloby, vnitřní zábradlí s výplní z pletiva bylo značně poškozené.

Podle mluvčí TSK Praha Barbory Liškové by měla oprava druhé lávky přijít na řadu příští rok. „Druhá lávka by se měla dělat příští rok od května do září, přípravné práce by začaly v dubnu. Jiný termín prací není možný, protože je třeba odstavit plynovod, který je pod lávkou zavěšen,“ vysvětlila Lišková. Jasné ani není zatím to, co bude dál se samotným železničním mostem. 115 let stará konstrukce dosluhuje a mluví se o jeho možném zbourání.