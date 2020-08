Opatření proti šíření onemocnění covid-19 postihla všechny kulturní akce. Vyjímkou nebyl ani festival vína, který měl proběhnout 22. a 23. května.

Menší účast vinařů

„Ještě do nedávna bylo na stole úplné zrušení letošního ročníku. Ale viděli jsme zájem ze strany vinařů, pro které je to z hlediska byznysu důležitá akce,“ popisuje aktuální situaci pořadatel Antonín Suchánek. Sedmého ročníku se ale zúčastní výrazně méně profesionálů než obvykle.

„Aktuálně máme na seznamu nějakých 48 vinařů, normálně se jich festivalu zúčastňuje okolo 70,“ vysvětluje Suchánek. „Letos to bude více tuzemská záležitost, zahraničních vinařů je pod deset. Vinaři ze Slovenska mají problém dorazit, protože po příjezdu by museli do karantény, ale začíná jim sklizeň. Také Slovinci měli přijet ve větším počtu a dorazí nakonec jen jeden vinař.“

Jiný program i místo

Oproti předchozím ročníkům bude jiné místo konání. Místo Novoměstské radnice se akce uskuteční v Pražské tržnici. S opatřeními je i spojen maximální počet návštěvníků akce. Společně s vinaři se jich bude moci festivalu zúčastnit jen 500. „Jsme festival, který funguje na bázi předprodeje vstupenek. Letos ale o tuto možnost vidíme pouze decentní zájem. Myslím, že jak je to pořád všechno nejisté, tak nechtějí si dopředu nic moc kupovat.“

Kvůli zkrácení doby trvání museli pořadatelé také upravit program. „Letos měla být hlavním tématem Frankovka jako univerzální odrůda spojující regiony. To se nakonec muselo odložit. Takový program není v našich silách udělat. Prostory tržnice nám neumožňují dělat řízené degustace."

Podtitulem letošního ročníku je „Autentisté reunion“. Na jednom místě se spolu potkají dvě „znepřátelené“ frakce autentistů, kteří si podají ruce. „Je to spíš záležitost, která byla řešena v sociální bublině milovníků lokálních vín.“

Festival proběhne v sobotu 29. srpna. Od 12 do 20 hodin bude probíhat hlavní část festivalu, program se poté přesune ven. „Bude tam DJ a také ve food truck zóně stánky s jídlem. Chceme aby to byla taková malá oslava,“ uzavírá Suchánek. Vstupenky si v předprodeji můžete zakoupit na http://prahapijevino.cz/cs/praha-pije-vino-2020/