Přestože předvánoční krádeže živých stromků jsou častější na venkově, potýká se s nimi také hlavní město. Zloději navštěvují městské lesy a parky, láká je i výsadba podél silnic. Stromky se v minulých letech ztrácely například v Českobrodské ulici.

Pracovníci lesní správy Lesů ČR v Litoměřicích nyní vyrážejí do terénu a esteticky znehodnocují potencionální vánoční stromky proti krádežím. | Foto: Deník/Karel Pech

„I v letošním roce byly všechny mladé jehličnany na území Prahy 14 ošetřeny speciálním přípravkem - látkou, která po přenesení stromku do tepla vydává nepříjemný zápach, a nastříkány barevnými spreji,“ informovala mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.

Jedle bez bočních větví

Na zloděje jsou připraveny také Lesy hlavního města Prahy. Jejich pracovníci drží častější hlídky, a navíc nejžádanějším mladým jedlím prostříhali boční větve. „Stromku to neuškodí a vzhled není pro nenechavce tak atraktivní,“ vysvětlila mluvčí pražských lesů Petra Fišerová.

Pokud by se i tak někdo vydal uříznout si stromek do lesa, začne litovat nejpozději ve chvíli, kdy jej postaví do tepla. Nátěr proti okusu zvěře, který lesníci aplikují, má totiž stejné vlastnosti jako přípravek používaný čtrnáctou městskou částí v teple silně zapáchá.

Zloděj navíc riskuje, že bude při činu chycen. V takovém případě ho stromek přijde mnohonásobně dráž než u obchodníka. „Pokuta ve správním řízení může být uložena až do výše až 15 tisíc korun,“ uvedla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Prodejci v metropoli přitom nabízejí jehličnany zhruba za 500 až tisíc korun.

Z květináče zpět do přírody

Češi si v posledních letech oblíbili jako vánoční stromky především kavkazské jedle, které však v českých lesích běžně nerostou. Tuzemské jedle bělokoré nejsou tak pravidelně rostlé a husté. Dříve bývaly nejhojnějším jehličnanem. V minulém století však z lesů téměř vymizely kvůli nevhodnému způsobu hospodaření, vysoušení krajiny a průmyslovým imisím.

Pražské lesy se snaží tento druh postupně do krajiny vracet. I letos proto dali do prodeje 400 mladých stromků v květináčích, které mohou lidé na jaře vysadit zpět do přírody. Vyprodány byly během dvou týdnů. Obdobné sazenice má stále v prodeji i Toulcův dvůr v Praze 10.