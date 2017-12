Přívoz v Troji byl dopoledne mimo provoz. Kvůli technické závadě

Přívoz, který spojuje Císařský ostrov s Trojou, byl dnes dopoledne mimo provoz. Podle mluvčího organizace Ropid Filipa Drápala byla důvodem technická závada. Okolo dvanácté hodiny se už opět rozjel. Přívoz s označením P8 nahrazuje Trojskou lávku, která se na začátku prosince zřítila do Vltavy. O výluce informoval Ropid dnes na svých stránkách.

Přívoz přestal fungovat od půl desáté ráno a šlo o první závadu po jeho víkendovém spuštění. Přívoz byl spuštěn 23. prosince. Jeho provozní doba je v pracovní dny od 07.00 do 19.00 a o víkendech od 08.00 do 19.00. Na loď se vejde 30 lidí. „Za první den bylo přepraveno 650 cestujících. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších dnech, zejména v poprázdninovém provozu,“ uvedl Drápal.

Praha v místech spadlé lávky plánuje postavit provizorní lávku. Institut plánování a rozvoje už vypracoval návrh změny územního plánu pro postavení dvou nových lávek. Ta druhá bude níže po proudu řeky. Trojská lávka se zřítila na začátku prosince a byli při tom zraněni čtyři lidé. Radní rozhodli, že každému z nich vyplatí jednorázový dar 50 tisíc korun.