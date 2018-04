Příště prosím lépe, apeluje na řidiče Praha 1

Praha 1 začala s vlastní kontrolou správného parkování přes mobilní aplikaci. Ostatní městské části se zatím budou spoléhat na „magistrátní“ monitoring, čekají ale na vyhodnocení dat z nového softwaru

Samolepka se sloganem „Příště prosím lépe“ může v centru Prahy nově překvapit řidiče na okně nesprávně zaparkovaného auta. Radnice první městské části se snaží od začátku jara odhalovat špatně stojící vozidla pomocí vlastní mobilní aplikace, kterou mají k dispozici úředníci v ulicích.

Digitalizovaný systém ZPS

U auta bez parkovacího oprávnění aplikace zabliká červeně. Celoměstský systém kontroly prostřednictvím speciálních aut s kamerami považují v Praze 1 za nedostatečný. Vlastní doplňková kontrola má navíc kompenzovat negativní stránky nedávných změn zón placeného státní (ZPS).

Praha 1 i 2 loni na podzim přešly na digitalizovaný systém ZPS s novými parkovacími automaty i dopravními značkami. Dosavadní kartičky s parkovacím oprávněním za volantem nahradila elektronická evidence vozidel rezidentů s předplaceným parkováním. Podstatně se také zjednodušila pravidla pro návštěvníky, kteří si mohou nově rezervovat a zaplatit stání přes virtuální parkovací hodiny a to dokonce na omezenou dobu jedné hodiny i v modré zóně.

Odhalené přestupky neodpovídají realitě

Podle místostarosty Prahy 1 Richarda Bureše (ODS), který stojí za zavedením nové aplikace do praxe, po zmizení papírových lístků z palubních desek stoupla mezi místními obyvateli nejistota ohledně dodržování pravidel parkování u konkrétních aut.

„Současný systém je magistrátem nastaven především na výběr pokut, ne na ochranu samotných obyvatel Prahy 1, kteří mají problém najít místo k zaparkování. Občana nezajímá, že ten, kdo neoprávněně stál na místě u jeho domu, dostal pokutu 500 korun. Rezidenti chtějí, aby se věc řešila přímo v ulicích,” uvedl Bureš.

Podíl se zvýšil

Problém je podle něj především v tom, že počet odhalených přestupků pomocí „kamerových vozů“ neodpovídá realitě. Podle tohoto monitoringu parkují špatně pouhé jednotky procent vozů.

Radnice „jedničky“ ale vlastním průzkumem odhadla „nerespektovanost“ ZPS na zhruba třicet procent a po zavedení elektronického systému se podíl dokonce ještě o něco zvýšil. „Nový systém parkování není špatný, ale jeho provedení pokulhává.

Úředníci nemohou rozdávat pokuty

Pravidla mají být jasná všem a především rezidenti Prahy 1 mají mít možnost v klidu zaparkovat,” dodal Bureš. Samolepky „Příště prosím lépe“ mají především upozornit samotného provinilce a vrátit místním „společenskou kontrolu“, o kterou je připravily moderní technologie.

Prozatím tři do projektu zapojení úředníci, kteří sami nemohou rozdávat pokuty, nehlásí městské policii všechny odhalené přestupky, ale jen ty v ulicích s vysokou koncentrací špatné zaparkovaných aut. Aplikace by v budoucnu mohla být i veřejně přístupná, pokud by ji radnice dokázala sladit s ochranou osobních údajů.

Největší problém je neukázněnost řidičů

Od začátku letošního roku mají výběr pokut za špatné parkování v kompetenci městské části, kterým magistrát s určitou prodlevou zpřístupňuje nový software na zpracování přestupků. Systém ZPS se zároveň postupně sjednocuje. Naposledy v zimě přešla na elektronická parkovací oprávnění Praha 3 a Praha 7.

Od července pak zavádí ZPS jako vůbec poslední „centrální“ městská část Praha 4. Tyto radnice zatím vzor Prahy 1 nehodlají následovat. Třeba vedení Prahy 2, kde mají v ZPS přes 11 tisíc parkovacích míst s v průměru téměř 90 procentní obsazeností, považuje za lepší řešení posílení vizuálních kontrol příslušníky městské policie.

Bolesti systému

„Následovat Prahu 1 by předpokládalo další nárůst úředníků, kteří by nedělali nic jiného, než chodili po ulicích a kontrolovali vozidla, což nelze provádět namátkově. Mobilní aplikace vám řekne pouze to, zdali je, nebo není zaplacené parkovací oprávnění, což znamená oskenovat každé vozidlo v daném úseku,“ sdělila za Prahu 2 Martina Klapalová.

Bolestí současného systému je podle městských částí také nedostatek P+R parkovišť. „Což vede k vysoké obsazenosti lokalit, kde dosud nejsou zavedeny modré zóny, nerezidenty,“ upozorňuje mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Počkáme na první čísla

Nejpodstatnějším problémem podle Prahy 3 je pak obecně slabý respekt k pravidlům - parkování na chodnících, v křižovatkách, na zákazech stání či zastavení apod. Radnice také čekají na první vyhodnocení přestupků v ZPS podle nového „magistrátního“ systému.

„Chceme počkat na první čísla a analýzy respektovanosti zóny od přechodu na nový systém. Následně zhodnotíme, zda je současný způsob dozorování dostatečný,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (Zelení).

Nové virtuální hodiny

Podle Richarda Bureše je situace Prahy 1 specifická tím, že je celá městská část uvnitř Pražské památkové rezervace. „K její ochraně by měla přispívat zejména regulace vjezdu nerezidentů.

Nové virtuální hodiny ale přinášejí spíš opak – auta kroužící po centru a hledající volné místo. Určitě by nám pomohlo nasazení více monitorujících aut s kamerami,“ zdůraznil Bureš. Ten zároveň oponuje studii Institutu plánování a rozvoje, podle které uvnitř Pražské památkové rezervace od začátku století stoupl počet parkovacích míst, včetně garážových, nad expertně doporučenou hranici zhruba o dva tisíce.

„Pokud jde o Prahu 1, tam za posledních šest let naopak kolem dvou tisíc míst ubylo. A letos v rámci probíhajících revitalizací dalších ulic dojde k dalšímu úbytku,“ tvrdí Bureš.