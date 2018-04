Přistávající Boeing 737 hlásil zablokování brzd. Pražské letiště mělo pohotovost

Doprava a logistika - Skladník do skladu ovoce a zeleniny 23 000 Kč

Skladník do skladu ovoce a zeleniny. Náplň práce: vychystání objednávek a kontrola kvality vychystávaného zboží. Nutná praxe v ovoci a zelenině ve skladu, či prodeji. Nástup možný ihned. Fyzicky náročná práce i na noční směnu. Pracovní doba od 20.00 do 4.30 a od 5.00 do 13.30. Sklad Velkotržnice Lipence. Je to mezi Zbraslaví a Radotínem. Ujistěte se, že se umíte dopravit do práce. Plat 20-23.000 Kč čist.