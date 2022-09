Pomoc v podobě uspořádání soutěže

Zadáním architektonické soutěže byl návrh nové podoby přístavu v libanonské metropoli. „Po ničivém výbuchu jsme nabídli Bejrútu pomoc právě uspořádáním soutěže,“ uvedl Karel Smejkal, prezident a spoluzakladatel soutěže Inspireli Awards. „Soutěž probíhala dva semestry a byla součástí zadání seminářů na více než 50 univerzitách po celém světě. Chtěli jsme ukázat, že Bejrút není v době krize sám,“ upřesnil.

Téma obnovy složitého komplexu studenty v závěrečném ročníku zaujalo natolik, že si ho vybrali pro diplomovou práci. „Zároveň nám pomoc Bejrútu v podobě návrhů možných využití zničeného přístavu přišla smysluplná,“ prohlásila Růžena Mašková.

Pro práci řešenou ve třech lidech se studenti rozhodli už při vypsání projektu. „Vzájemně jsme si pomáhali od prvního ročníku studia. Věděli jsme, že si rozumíme a že můžeme tvořit dobrý tým, a tak jsme to zkusili,“ doplňuje Adam Rössler. Studenti společně vymysleli urbanistický koncept, poté si území rozdělili na tři části a postupně je propojovali. „Vše jsme ale po celou dobu vzájemně konzultovali, pak jsme si doladili detaily a to, aby všechno působilo co nejvíc jednotně,“ zdůraznil Jakub Tomašík.

Oblast studovali z map a fotek z dronu

Při práci na projektu stál před studenty nelehký úkol. „Zásadním faktorem našeho návrhu bylo určité vymezení se proti stávajícímu stavu. Přístav před explozí byl jakousi bariérou – rozkládá se na velmi lukrativních pozemcích a je trochu vadou na kráse celého zbytku pobřeží. Zároveň je od zbytku města odříznut frekventovanou dálnicí a terénním zlomem, takže jsme se snažili všechny tyto bariéry překonat a přičlenit území zpátky k městu,“ popsal Tomašík základní ideu.

Náročné také bylo připravovat návrh pro lokalitu obrovského rozsahu, kterou si navíc autoři projektu neměli možnost sami projít. „Oblast jsme studovali z map, článků a knih. Naštěstí také byla k dispozici řada fotografií z dronu ve vysokém rozlišení a rovněž dwg podklady Bejrútu. Zároveň nám hodně pomohlo, že moji dva přátelé architekti v Bejrútu nějaký čas žili, takže mi vysvětlili souvislosti ve fungování města, jeho členění i potřeby,“ vzpomínala Růžena Mašková.

Pavučinová lávka vedoucí přes dálnici

Svůj návrh se trojice mladých architektů rozhodla řešit pomocí levitujících platforem prorůstajících výškovou zástavbou. Poradit si také museli se skutečností, že pobřeží je oproti městu položeno níže. „K tomu jsme využili pavučinovou lávku, která překlenuje dálnici, jež tyto dvě městské lokality rozděluje. Řešili jsme přitom zástavbu administrativního, obchodního, obytného i zdravotnického charakteru. V důležitých místech jsme kladli důraz na umístění dostatku volnočasových aktivit a kulturních zařízení, která přinesou do lokality živou atmosféru. Část území jsme ale ponechali i pro účely nákladního přístavu, jehož funkci jsme se pokusili optimalizovat,“ dodala „lídryně“ úspěšného týmu.

Cena za nejlepší diplomovou práci

Někdejší učitelé členů „stříbrné“ sestavy ocenili vedle jejich talentu enormní množství práce a nasazení, které projektu věnovali. „O kvalitě a profesionální vypracovanosti celkového projektu a jeho dílčích prvků, svědčí i fakt, že Růžena Mašková navíc získala za svoji část – návrh výškového rezidenčního objektu s přilehlým parterem – Cenu profesora Voděry za nejlepší diplomovou práci,“ poznamenal Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Všechny vítězné návrhy byly nabídnuty bejrútskému magistrátu s cílem napomoci při obnově.

Podle Karla Smejkala na návrhu studentů z Fakulty stavební ČVUT porotce mimo jiné zaujala jak jeho komplexnost, tak vizionářství představující jasnou představu, jak s lokalitou pracovat. „Studenti ohromili vysokou kvalitou zpracování architektonických prvků a bezprecedentním rozsahem projektu. Kromě toho někteří porotci vyzdvihli design jednotlivých staveb a vyjádřili se pozitivně k možnosti rozdělení jednotlivých částí projektu různým developerským skupinám,“ konstatoval Smejkal.

