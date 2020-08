Plovárna nese název Baden Baden podle skupiny, která její provoz zorganizovala. Leží na severním břehu východní části ostrova zhruba naproti vchodu do Pražské tržnice. V těchto místech již plovárna kdysi byla, ale před 18 lety vzala za své při povodních a již nebyla obnovena.

„Teda docela dlouho jsem to hledala,“ posteskla si starší paní, která vzpomínala, jak kdysi chodila právě na tu původní. „Ale teď už vím kudy a budu sem chodit, je to tady hezké a příjemné,“ doplnila.

A proč se zařízení otevřelo až v polovině srpna? „Vše bylo původně naplánováno na začátek letní sezóny, ale zhatil to koronavirus. Navíc se trochu víc, než jsme čekali, protáhla jednání s Povodím Vltavy,“ řekl Jan Faltys, jeden ze spolumajitelů skupiny Baden Baden.

Velké plány

Letos se jedná o testovací provoz a v podstatě nultý ročník. Otevřeno by mělo být, pokud to počasí dovolí, do poloviny září. „Na příští rok tu chystáme pláž, dřevěné molo, hřiště na beachvolejbal a také třeba půjčovnu paddleboardů,“ doplnil Faltys.

Zhruba v půl sedmé večer se plovárna zcela zaplnila. Podívat se na klidné a pohodové místo dorazili lidé všech věkových kategorií i s dětmi a psy. Část z nich využila místo k tomu, k čemu je primárně určeno – ke koupání. „Je to chladné, ale osvěžující. Pokud si chce člověk zaplavat, musí ale dál od břehu, jinak je tam vody po kolena. To molo, co chystají, by se hodilo,“ poznamenala třicetiletá Martina, která právě vylezla z řeky.

V současnosti místo disponuje základním, ale solidním vybavením. K dispozici jsou kromě lehátek občerstvení, sprchy, toalety a převlékací kabinka. Slunečníky nahrazují dva krásné vzrostlé kaštany, do jejichž stínu se může návštěvník uložit. Vstupné se neplatí a otevřeno by mělo být mezi 14. a 22. hodinou.

„Jsme rádi, že se podařil další krok k návratu života a lidí na Štvanici. Začali jsme přívozem HolKa, vybudováním zastávky na Hlávkově mostě, i když se jí přezdívá zastavka smrti, a tohle je další krok,“ řekla Hana Třeštíková (Praha sobě), magistrátní radní pro kulturu a zároveň místostarostka městské části Praha 7, pod níž ostrov katastrálně spadá.

A jak se tam dostat? Buď ze zmiňované zastávky Štvanice na Hlávkově mostě a poté pěšky podél tenisových kurtů. Poté, co člověk podejde Negrelliho viadukt a mine skateboardové centrum, je prakticky na místě.

Další varianta je použít přívoz P7 s názvem HolKa, která jezdí mezi Karlínem a Bubenským nábřežím se zastávkou na východním cípu Štvanice. Odtud je plovárna vzdálena cca 200 metrů. Případně si počkat, až bude postavena naplánovaná lávka spojující Karlín, ostrov a Holešovice.