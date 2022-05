Oprava mostu začne v pondělí a je rozložena do několika let. Letos práce potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu Kč. Most z roku 1983 je součástí městského okruhu a denně jej přejede na 140.000 aut. Dosud nebyl opravován.

Kolony na Jižní spojce ve směru na Smíchov se dopoledne tvořily zhruba od čerpací stanice Benzina Orlen. Před mostem je totiž provoz částečně omezen a je snížen počet pruhů. Na samotném mostě byl provoz převážně plynulý, přestože silničáři tu dnes dopoledne zabrali kvůli vyznačení dopravních změn o jeden jízdní pruh více, než kolik jich bude uzavřeno při rekonstrukci mostu. Ve směru ze Smíchova byl provoz dopoledne bez problémů. Při rekonstrukci se bude po mostě jezdit třemi pruhy v každém směru namísto nynějších čtyř.

Druhá několikasetmetrová kolona se vytvořila na Strakonické při výjezdu z centra před křižovatkou s Nádražní ulicí. Zde silničáři svedli provoz pouze do jednoho jízdního pruhu, a to kvůli otočně rampě u Lihovaru, kterou při bourání rampy ze Strakonické na most využijí řidiči, kteří přijíždí z jihu a potřebují se dostat na most. Rampa je zatím uzavřena a zprovozněna bude při opravě mostu.

Objízdné trasy

Řidiči budou muset jet při opravě po objízdných trasách, které povedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici, u Lihovaru vznikla zmíněná rampa pro otáčení a rozšířena byla kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi. Upraveny byly semafory na klíčových křižovatkách.

Poté, co silničáři vyznačí zmíněná dopravní omezení, tak v neděli najedou na most těžké stroje jako frézy, bagry nebo sklápěče. V pondělí začne frézování vozovek na mostě i na rampě a příští týden ve středu začne bourání rampy. Silničáři zároveň začnou opravovat římsy na mostě.

Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) v týdnu řekl, že pro řidiče bude nejnáročnějších prvních deset dnů na Strakonické ulici, a to právě kvůli bourání nájezdové rampy, kdy bude silnice u mostu zúžena do jednoho jízdního pruhu. Plynulost dopravy na mostě by tím ale ohrožena být neměla.