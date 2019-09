Podle Hřiba radní k práci přistoupili odpovědně. "Povedlo se nám odvést velký kus práce. Rád bych vyzdvihl práci náměstků Petra Hlaváčka (za TOP 09) a Adama Scheinherra (PS), díky nimž se podařilo pohnout s dopravními stavbami. Myslím, že na tenhle impuls čekala Praha mnoho let," řekl.

Geologický průzkum metra D považuje za úspěch také Scheinherr. Řekl, že se podařilo uzavřít dohodu s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o výkupu pozemků nutných pro stavbu Pražského okruhu mezi D1 a D11. "Minulý týden jsme také prezentovali posun v projektu vnitřního městského okruhu, kdy jej chceme dostavět nejen co nejdříve, ale aby nebyl kráterem uprostřed města. Měl by být dopravně funkční a zároveň zapadat do svého okolí," uvedl.

Radní Hana Kordová Marvanová (za STAN) vyzdvihla, že Praha prostřednictvím dopravního podniku (DPP) zastavila desítky dětských exekucí. "Nečekali jsme na zákon a rozhodli, že DPP exekuce zastavuje. To pokládám za důležité," řekla. Za klíčové považuje i zapojení města do družstevní výstavby a schválení záměru vybudovat Muzeum paměti XX. století.

Kritika od opozice

"Úspěchem je schválení klimatického závazku, kdy do roku 2050 budeme zcela bezemisní," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Vyměněn byl také jeden ze čtyř kotlů v malešické spalovně, což snížilo množství emisí. Vedení města připomnělo rovněž změny, jimiž prošla částečně tržnice v Holešovicích. "Konečně začíná vypadat k světu," řekl starosta Prahy 7 a předseda zastupitelů PS Jan Čižinský.

Městu se naopak nepodařilo založit jednotný stavební odbor, který plánovalo a který měl zrychlit stavební řízení. Proti se postavily městské části. "Nelze si představit, že bychom tak předložili změnu statutu města. Dohoda mezi městem a radnicemi je důležitá a když jsou proti, proto od toho ustupujeme," řekla Marvanová.

Fungování města kritizovali opoziční zastupitelé Alexandra Udženija (ODS) a Patrik Nacher (ANO). Podle nich město nefunguje transparentně a vládnoucí koalice je rozhádaná. "Že se navenek tváří, že jsou ve shodě, tak to se jen tváří a uvnitř jsou velké rozpory," řekla Udženija.

Nacher kritizoval vysoký počet placených zastupitelů nebo to, že členy magistrátních výborů je 44 členů, kteří nejsou zastupitelé. "Všechny velké věci, které koalice představila a s kterými my souhlasíme, se jim podařilo jen díky tomu, že to opozice podporuje na zastupitelstvu. A to, ať už se bavíme o dopravních stavbách, nebo o tom, jak chceme dál nakládat s byty," dodala Udženija.

Koalice Pirátů, PS a Spojených sil má v 65 členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.