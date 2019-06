Akce s názvem Je to na nás! odstartovala v 16:30. Do hlavního města přicestovali lidé ze všech koutů Česka, dopravci posilovali spoje. Pořadatelé odhadovali, že by mohlo dorazit až 350 tisíc lidí. Operátor T-Mobile napočítal 258 tisíc účastníků. Letná příval demonstrantů nestíhala.

Na dálnicích směrem na Prahu byly hlášeny zácpy, problémy měla rovněž pražská městská hromadná doprava. Stanice metra Vltavská (trasa C) a Hradčanská (trasa A) se uzavíraly, protože kvůli přeplněným nástupištím nemohli cestující vystupovat ze souprav. Provoz na železnici zkomplikoval pád troleje na hlavní trati z Kolína.

Ještě desítky minut po začátku z okolních ulic proudily na místo konání další zástupy lidí. Po čtvrt na šest policie uzavřela na Letné provoz kvůli bezpečnosti chodců i motoristů, místem pomalu projížděly jen tramvaje. „V tuto chvíli jsme museli přistoupit k úplné uzávěře levobřežní komunikace mezi Klárovem a ulicí Dukelských hrdinů jak pro individuální motorovou, tak i pro městskou hromadnou dopravu. Stejně tak jsou uzavřeny Štefánikův a Čechův most,“ informovala pražská policie na twitterovém účtu krátce před šestou hodinou.

⚠️ Kvůli policejní uzávěře Nábř. E. Beneše, Štefánikova a Čechova mostu počítejte s odklony tramvajových linek 6, 8, 15, 17 a 26. https://t.co/SpURw7TtKF S koncem akce na Letné můte také kvůli bezpečnosti docházet ke krátkodobým uzávěrám stanic metra v okolí. — PID (@PIDoficialni) June 23, 2019

Připraveni byli rovněž záchranáři, kterým pomáhali pracovníci Českého červeného kříže. Podle mluvčí pražské zdravotnické záchranné službě Jany Poštové společnými silami ošetřili celkem 60 osob, z čehož sedm odváželi do nemocnic. „Jedná se o kolapsové stavy a zvracení,“ upřesnila mluvčí Poštová a později dodala, že obtíže byly spojené s horkem. Moderátoři z pódia během demonstrace ohlašovali ztráty a nálezy. Zatoulal se pes, děti i starší paní, kterou postrádal manžel.

AKTUALIZACE Letná: K 19:30 bylo celkově ošetřeno 60 osob z čehož 7 bylo transport. do 4pražských nemocnic. Jako nejčastější důvody ošetření a transportu přetrvávají obtíže spojené s horkem. Na místě stále zůstáváme, situaci monitorujeme a v případě potřeby jsme připraveni pomoci. — ZZS HMP (@zzshmp) June 23, 2019

Lidé byli kreativní při vymýšlení transparentů. „Jdi do řepky,“ hlásal jeden z nich. Na dalším byl Babiš ztvárněn jako muž v logu Kosteleckých uzenin s textem „Nikdy tam nedám maso! Nikdy“ v parfrázi na premiérovy výroky, že z funkce neodstoupí. Demonstranti přinesli také české vlajky i prapory Evropské unie.

Varujeme před tím, aby nám nebyla demokracie ukradena

„Premiér, ale i prezident (Miloš Zeman) vytvářejí prostředí, ve kterém dominuje arogance, ignorace potřebných a ničení přírody, bují populismus, vítězí hulvátství a lži. Máme toho dost!“ prohlásil na úvod místopředseda spolku Benjamin Roll. „Neděláme revoluci,“ dodal Roll s tím, že na hodnoty z roku 1989 chtějí protestující navázat. „Ale situace je jiná, varujeme před změnou, varujeme před tím, kam se naše země pod Zemanem a Babišem ubírá. Varujeme před tím, aby nám nebyla demokracie nepozorovaně ukradena.“

„Vypadá to, že je nás tu nějakých dvě stě padesát tisíc!“ řekl nadšený předseda pořádajícího spolku Mikuláš Minář. „Už jsme tady! Máme toho dost!“ ozývalo se z davu. Při vyslovení jmen Babiš a Benešová lidé odpovídali bučením a pískotem. „Demisi! Hanba!“ volali. „Za náš spolek vám můžu slíbit, že budeme kontrolovat až do voleb vládní i opoziční poltiky a že uděláme vše proto, aby se poměry změnily k lepšímu,“ zakončil Minář svou řeč.

Během skoro tříhodinového programu „koncertoval“ Tomáš Klus, Vladimír Mišík, píseň z filmové pohádky Lotrando a Zubejda o loupežnících zahrála její autorská dvojice Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř.

Z Ostravy do Prahy se vydaly dva autobusy demonstrantů

„Jsem rád, že jste ucítili, že je cosi shnilého ve státě českém. Žasnu, kolik lidí se nenechalo opít rohlíkem, natož koblihou. Nejsme zaměstnanci, ale občané. Náš národní rys je, že dokážeme rychle vzplanout, ale rychle nás někdo uhasí. Tohle utkání nebude krátké, možná budeme hrát i prodloužení. Vytrvejte!“ apeloval na přítomné populární herec a scénarista.

Proti Babišovi ve světě

Podporu demonstrantům na Letné vyjadřovali krajané i cizinci ze zahraničí včetně Hongkongu, kde miliony lidí protestují proti připravovanému zákonu na vydávání osob podezřelých z trestného činu do pevninské Číny.

Vzkaz poslal biskup Václav Malý, chartistka Dana Němcová či nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, text Petra Pitharta přečetl herec Dejvického divadla Martin Myšička. „Nejsem jen hlásná trouba, ale jsem tady i jako občan, který nesouhlasí s politikou Andreje Babiše,“ vysvětlil.

Zdravici, která však z technických důvodů nešla přehrát, dostal Milion chvilek pro demokracii také od kapitána české hokejové reprezentace Jakuba Voráčka. Herce z Národního divadla podle slov Filipa Rajmonta děsí návrat normalizačních poměrů. „Premiér nebere ohled ani na lidi, kteří žijí dnes, ani na ty, kteří budou žít v příštích dekádách,“ tlumočil Rajmont vzkaz umělců.

Naše síla je v nadstranickosti

Při proslovech došlo i na ekologii nebo sociální otázky. „Nejsme hrstka!“ vyburcoval protestující k hlasitému burácení Radek Banga z Gipsy.cz v reakci na výrok exprezidenta Václava Klause, že demonstranti jsou jen hrstka zneuznaných, kteří prohráli volby. Mezi mnoha řečníci tentokrát nebyl nikdo z aktivních politiků.

Zástupci Milionu chvilek pro demokracii odmítli výzvu k založení strany. „Milion chvilek zůstane nadstranickou silou. Právě v nadstranickosti je síla těchto protestů,“ uvedl místopředseda Roll. „Pokud dojde k porušení pravidel demokratické hry, sejdeme se znovu - ať už to bude v červenci, nebo srpnu. Musíme zůstat v pohotovosti!“ vyzval v závěru vůdce Minář.

V sobotu 16. listopadu se chystá další demonstrace na Letenské pláni, o den později bude organizováno setkávání ve všech ostatních městech republiky. „Přijdeme!“ křičeli ti, kteří vydrželi až do konce. Minář v závěru připomněl slova zesnulého herce Josefa Kemra z revolučních dob či esej Václava Havla Moc bezmocných z roku 1978. Věci se podle něj mění, o čemž svědčí vzrůstající počet účastníků demonstrací. Na úplný závěr se lidé rozloučili zpěvem státní hymny.

Babiš: Lidé protestují proti něčemu, co se nestalo

Předseda menšinové vlády opřené o hlasy komunistů a SPD Tomia Okamury stále nerozumí tomu, proti čemu lidé demonstrují. Podle Babiše však mají právo vyjádřit svůj názor.

Šéf hnutí ANO navíc cítí podporu svých příznivců, z níž chce těžit také v budoucnu. Pro fanoušky sepsal na oficiální facebookové stránce dlouhý příspěvek, kde odrážel kritiku a bránil Benešovou jako odbornici uznávanou v justičních kruzích.

„Máme třicet let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní (spravedlnosti Marií) Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá,“ řekl Babiš dopoledne při pietním shromáždění v Ležákách na Chrudimsku.

„Byl to prý dnes pestrý proud lidí, kteří hovořili o nezávislosti justice, u toho mě posílali rovnou do kriminálu, našeho pana prezidenta do rakve a třeba by i znárodňovali soukromé společnosti. Neuvěřitelné. Ale i tohle jsou názory, které můžou v demokracii zaznít, i když normální člověk si o nich tedy může myslet své,“ reagoval Babiš pro Lidové noviny večer a znovu odmítl důvody protestů.

Kromě Babišovy a Benešové demise žádají účastníci série demonstrací konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert. Holding ve svěřenském fondu premiéra má vrátit všechny neprávem obdržené dotace a zbavit se médií, Agrofert vlastní vydavatelství Mafra, pod které spadají deník MF DNES či Lidové noviny, zpravodajský portál iDNES.cz či rádio Impuls. Babišova bývalá firma má výsadní postavení také v chemickém či potravinářském průmyslu.