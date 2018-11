Primitivismus, zhovadilost. Kritika, ale i pochopení za vyhozené květiny

Obchod - Obchod Obchodní referent 14 900 Kč

Obchodní referenti. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:Římská č.p. 526/20, Praha, Kontakt:778 090 101 každý den 10-17, e-mail: yana.lyubova@slt.cz, Kandidát by měl ovládat ruský jazyk na úrovni rodilého mluvčího. Naplň práce: ukládání dat do databáze, vkládání dat do systému, navazování a rozvíjení obchodních vztahu, komunikace s obchodními partnery, zpracovaní poptávku klientů, správa databáze klientů, zpracování poptávek klientů. Angličtina, IT vzdělání výhodou.. Pracoviště: Slt europe s.r.o., Řehořova, č.p. 1004, 130 00 Praha 3. Informace: Yana Krychfaushiy, +420 778 090 101.