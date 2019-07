Nejpestřejší škálu nabízejí tradičně pražské domy dětí a mládeže, nejvýhodnější jsou, i co se týče ceny. Kompletní přehled rodiče naleznou na webu volnycaspraha.cz. Mnoho turnusů je plných do několika dní od vypsání termínu, stále je však v seznamu zhruba dvacet kempů, kde místa jsou. Děti se mohou věnovat třeba atletice s trenéry USK Praha, florbalu, irským tancům či divadelní improvizaci.

Program podle svých zájmů si zvolí i na příměstském táboře Sluníčka se školkou, který funguje po celé prázdniny v areálu Žlutých lázní. Jak už z názvu vyplývá, pořadatelé tvoří program pro mladší táborníky a kromě žáků prvního stupně přijímají také děti od 4 do 6 let.

„V tuto chvíli máme stále ještě volné kapacity, takže pokud někomu vypadlo hlídání nebo nějaká jiná akce, ať se nám určitě ozve,“ ujistila rodiče mluvčí Žlutých lázní Hana Tietze. Není přitom podmínkou, že dítě musí docházet celý týden. „Výhoda dětského tábora ve Žlutých lázních je, že bereme děti podle potřeb rodičů. Třeba jen na jeden nebo dva dny v týdnu,“ zmínila Tietze.

Táborníci mohou využívat celý areál, řídí se především podle počasí. Hrát si mohou v brouzdalištích i na písku beachvolejbalového kurtu.

Věda, malování i lego

Volná místa nabízí také jazyková škola Spěváček, která pořádá příměstské tábory s angličtinou. Větší šanci mají dítka od 7 do 11 let, v jejich věkové kategorii je volných ještě šest turnusů, pro starší žáky do 15 let jsou místa jen ve dvou.Nástup do rozjetého turnusu je v tomto případě komplikovanější. „Devadesát procent našich táborů bývá před začátkem vyprodáno,“ vysvětlil ředitel školy Martin Hejhal. Kompletní přehled volných míst je na e-shopu jazykové školy.

Volná místa jsou také na výtvarných táborech pořádaných organizací Drawplanet, na badatelských táborech obecně prospěšné společnosti Věda nás baví a třeba i na táborech plných kostiček stavebnice Lego, které pořádá Bricks4kidz. I zde se lze individuálně domluvit třeba na nástupu do rozjetého tábora nebo na docházce jen v konkrétní dny.

Úplně plno nemají přes léto ani v soukromých mateřských školách. Některé mají dokonce speciální program na letní prázdniny a přijímají rovněž mladší školáky.

Hlídání ze dne na den

Jen o něco dražší než soukromé tábory jsou chůvy. Podle mluvčího projektu Hlídačky.cz Petra Šiguta je navíc nyní ideální čas na jejich hledání. „Červenec je u nás nejslabší měsíc, takže poptávek je nejméně a volných hlídaček nejvíc. V srpnu a září je to pak naopak,“ prozradil mluvčí.

Doplnil, že chůvu mohou rodiče sehnat ze dne na den. „Pokud přijde poptávka, tak posíláme hlídačkám sms zprávy a upozorňujeme je přes aplikaci, takže odpovědi jsou rychlé,“ vysvětlil Šigut. Chůvy si určují cenu samy. V Praze se pohybuje nejčastěji kolem 150 korun za hodinu.